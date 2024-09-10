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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Около 580 000 претензий к налогам на имущество

При определении пересмотренного налога на недвижимость недвижимость в Саксонии переоценивалась. После отправки уведомлений многие домовладельцы подали жалобы, некоторые из которых имели положительный исход.

 and  Elizabeth Wells
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Некоторые владельцы объектов недвижимости в Саксонии выразили протест против недавно предложенной...
Некоторые владельцы объектов недвижимости в Саксонии выразили протест против недавно предложенной оценки налога на недвижимость.

- Около 580 000 претензий к налогам на имущество

Финансовые ведомства Саксонии по-прежнему сталкиваются с целым рядом проблем, связанных с реформой налога на недвижимость. К 31 июля было подано около 580 000 апелляций против оценок налога на недвижимость, как сообщил министр финансов Саксонии Хартмут Ворйоханн (ХДС) в ответ на запрос от депутата от Левой партии Франца Зоданна. Об этом первоначально сообщили "Саксонская газета" и "Лейпцигер Вольксцайтунг". Кроме того, подано 58 исков от 25 истцов.

Подробнее: около 334 096 споров было возбуждено против оценок налога на недвижимость - примерно один из пяти, выданных к 5 августа (1 662 570). Из них 32 584 дела были урегулированы, и спор был разрешен в пользу собственника в почти 63% случаев (20 445).

Кроме того, есть около 245 777 споров по поводу оценок налога на недвижимость, из которых 25 516 были урегулированы. В этих случаях спор был разрешен в пользу собственника в 59% случаев (15 128).

Налоги на недвижимость будут пересчитаны с 2025 года. Это было предписано Федеральным конституционным судом, так как финансовые ведомства ранее использовали устаревшие данные для оценки недвижимости. Для перерасчета собственники недвижимости должны были подать декларацию о налоге на недвижимость.

Налоги на недвижимость обычно рассчитываются по многоступенчатой ​​модели. На основе декларации о налоге на недвижимость финансовое ведомство рассчитывает налоговую стоимость недвижимости. Затем финансовое ведомство рассчитывает налог на недвижимость, который также устанавливается уведомлением. Эта сумма затем умножается на соответствующую ставку налога муниципалитета для расчета налога на недвижимость.

Министр финансов Саксонии Хартмут Ворйоханн упомянул, что в Нидерландах также было подано много апелляций против оценок налога на недвижимость из-за аналогичных проблем, с которыми они сейчас сталкиваются. Несмотря на отсутствие конкретных цифр, наблюдается высокий объем споров по поводу оценок налога на недвижимость в Нидерландах.

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