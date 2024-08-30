- Около 200 сотрудников службы безопасности в ЛКА охраняют политических деятелей и дипломатических представителей.

Эти люди носят titles "телохранители" или более официально, "личные охранники отдела уголовной полиции Берлина (LKA)". Их около 200 в городе. Их работа заключается в охране мэра, сенатора внутренних дел, иностранных послов, членов еврейской общины и других уязвимых лиц в Берлине или посещающих город. После неудачной попытки убийства председателя регионального суда Гюнтера фон Дренкманна в 1974 году охрана стала отдельным отделом в Берлине, начав с одиннадцати охранников. Недавно, в один из последних пятниц, полиция отметила 50-летний юбилей этой службы в знаменитой ратуше Берлина, вместе с многочисленными охраняемыми лицами.

Полиция поделилась: "Мы служим для защиты высокопоставленных лиц от политических и общественных угроз, а также уязвимых лиц, часто готовых путешествовать по всему миру и рисковать своей жизнью и благополучием ради других". Их основные трудности сейчас включают растущее количество охраняемых лиц и поиск квалифицированных новых сотрудников. Берлин уникален тем, что имеет больше лиц, требующих охраны, чем любая другая полицейская сила штата. Кроме того, Федеральное уголовное полицейское управление (БКА) при Федеральной полиции ответственно за охрану федеральных политиков в Берлине.

Федеральное уголовное полицейское управление, хотя и не участвует непосредственно в личной охране в Берлине, работает как Федеральное уголовное полицейское управление (БКА) в городе, ответственное за охрану федеральных политиков. Несмотря на помощь от БКА, Федеральное уголовное полицейское управление сталкивается с проблемой поиска квалифицированных новых сотрудников, так как Берлин имеет больше лиц, требующих охраны, чем любая другая полицейская сила штата.

Читайте также: