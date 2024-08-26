Охранники тщательно изучают мобильное устройство, принадлежащее подозреваемому террористу.

Следуя за смертельным ножевым нападением в Солingen, расследование подозреваемого продолжается. Как заявил министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль, телефон подозреваемого, а также другие улики изымаются и исследуются. Тем не менее, остается неясным, можно ли восстановить сильно поврежденное мобильное устройство для дальнейшего анализа, заявил Рёль.

Подозрения в отношении 26-летнего сирийского заключенного усиливаются, как сказал Рёль. Он выразил уверенность, что они на правильном пути. Однако Рёль призвал к осторожности из-за якобы опубликованного видеоролика боевиками Исламского государства (ИГ), взявшими на себя ответственность за преступление. Оценка этого видео, отметил Рёль, "очень сложная".

Экспертам поручено оценить подлинность видеоматериалов, предложил Рёль. "Мы уже сталкивались с фейковыми видео".

Что касается расследования, Рёль ссылается на Федеральную прокуратуру, которая взяла дело под свой контроль в воскресенье.Karlsruhe-ские власти выдали ордер на арест подозреваемого в воскресенье, который сдался в субботу вечером, примерно через 24 часа после инцидента в пятницу.

По данным полиции, подозреваемый обвиняется в совершении преступления как член ИГ. Ему предъявлены обвинения в убийстве и членстве в террористической организации. По данным полиции, подозреваемый также признался в преступлении.

Причастность терроризма

Как сообщает "Spiegel", со ссылкой на конфиденциальные документы полиции, следователи обнаружили ДНК подозреваемого на оружии, которое использовалось. Это 15-сантиметровый нож, найденный недалеко от места преступления, который также отсутствовал в комнате подозреваемого.

Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst, говоря об расследовании, сказал, что есть "многие указания" на то, что преступление было терактом. "Подозревается терроризм", - заявил Вюст во время визита в Солingen. Однако "не мне решать, был ли это снова исламский терроризм", - добавил Вюст.

Согласно официальным данным, подозреваемый атаковал посетителей ножом на вечеринке в центре города Солingen в пятницу вечером, нанося ранения случайным, но целенаправленным образом. Трое человек погибли, и восемь других получили ранения, некоторые из них тяжелые. Инцидент вызвал широкое потрясение и политическую дискуссию.

Христианско-демократический союз (ХДС) Германии выражает солидарность с жертвами и их семьями. После заявлений министра-президента Северного Рейна-Вестфалии Hendrika Wüsta ХДС срочно призывает к тщательному расследованию, учитывая террористические Implications.

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