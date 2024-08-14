- Оюну нужно покинуть культурный центр.

Оператор, обвиняемый в антисемитизме, должен покинуть культурный центр в Берлине-Нойкёльне до конца года. Культурный хаб на улице Люси-Ламек будет передан на повторный аукцион, с новым оператором и концепцией, запускаемыми 1 января 2025 года. Об этом сообщается в ответе культурного ведомства на парламентский запрос Левых, впервые опубликованном в газете "nd". Аукцион состоится поздним летом, а решение о новом операторе ожидается осенью 2024 года.

"Решение о поиске новой операционной концепции для культурного центра на улице Люси-Ламек соответствует интересам земли в области культурных предложений и культурного образования, которые расширяют, а не сужают, разнообразие культурных и политических дискуссионных пространств", - заявил культурное ведомство сенатора Йосефа Чьяло (ХДС) в своем ответе. "Культурные создатели в Берлине приглашаются к участию в этом аукционе".

Финансирование прекращено досрочно

В конце 2023 года культурное ведомство прекратило выплату миллионов евро, выделенных Oyoun, которые должны были продолжаться до конца 2025 года. Это было частично связано с обвинениями в антисемитских настроениях на мероприятии, прошедшем на территории Oyoun в ноябре 2023 года.

Oyoun подал иски против прекращения финансирования tanto в Административный суд, как и в Высший административный суд, безуспешно. Однако в июле Конституционный суд отменил решение Высшего административного суда от марта и направил дело на новое рассмотрение. Ассоциация утверждала, что ее законные права были нарушены, и конституционные судьи поддержали эту точку зрения. Однако они явно оставили открытым вопрос о том, имеет ли Oyoun право на дальнейшее финансирование.

Повторный аукцион независимо от судебных разбирательств

Повторный аукцион культурного центра происходит независимо от текущих судебных разбирательств, согласно культурному ведомству. Земля также подала иск об выселении Oyoun. Согласно культурному ведомству, проект отказывается покидать государственную собственность с начала года.

Oyoun описывает свою миссию как "переосмысление, разработку и реализацию художественно-культурных проектов через деколониальные, квир*феминистские и мигрантские перспективы". Институт, или некоммерческое общество Kultur NeuDenken, получило около миллиона евро от земли Берлин в 2023 году, согласно предыдущим заявлениям культурного ведомства. Заявка на финансирование 2024 года аналогичного размера была отклонена.

Культурных создателей в Берлине призывают принять участие в повторном аукционе культурного центра, который заменит операцию, возглавляемую обвиняемым лицом. Несмотря на текущие судебные разбирательства, культурное ведомство подтвердило, что процесс повторного аукциона культурного центра на улице Люси-Ламек отдельный.

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