Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКультурный центр

Оюну нужно покинуть культурный центр.

Культурный оператор Oyoun ведет судебную действительность против отмены финансирования в связи с обвинением в антисемитизме. Несмотря на это, Сенат хочет новый старт для культурного центра Неukoelln.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут

- Оюну нужно покинуть культурный центр.

Оператор, обвиняемый в антисемитизме, должен покинуть культурный центр в Берлине-Нойкёльне до конца года. Культурный хаб на улице Люси-Ламек будет передан на повторный аукцион, с новым оператором и концепцией, запускаемыми 1 января 2025 года. Об этом сообщается в ответе культурного ведомства на парламентский запрос Левых, впервые опубликованном в газете "nd". Аукцион состоится поздним летом, а решение о новом операторе ожидается осенью 2024 года.

"Решение о поиске новой операционной концепции для культурного центра на улице Люси-Ламек соответствует интересам земли в области культурных предложений и культурного образования, которые расширяют, а не сужают, разнообразие культурных и политических дискуссионных пространств", - заявил культурное ведомство сенатора Йосефа Чьяло (ХДС) в своем ответе. "Культурные создатели в Берлине приглашаются к участию в этом аукционе".

Финансирование прекращено досрочно

В конце 2023 года культурное ведомство прекратило выплату миллионов евро, выделенных Oyoun, которые должны были продолжаться до конца 2025 года. Это было частично связано с обвинениями в антисемитских настроениях на мероприятии, прошедшем на территории Oyoun в ноябре 2023 года.

Oyoun подал иски против прекращения финансирования tanto в Административный суд, как и в Высший административный суд, безуспешно. Однако в июле Конституционный суд отменил решение Высшего административного суда от марта и направил дело на новое рассмотрение. Ассоциация утверждала, что ее законные права были нарушены, и конституционные судьи поддержали эту точку зрения. Однако они явно оставили открытым вопрос о том, имеет ли Oyoun право на дальнейшее финансирование.

Повторный аукцион независимо от судебных разбирательств

Повторный аукцион культурного центра происходит независимо от текущих судебных разбирательств, согласно культурному ведомству. Земля также подала иск об выселении Oyoun. Согласно культурному ведомству, проект отказывается покидать государственную собственность с начала года.

Oyoun описывает свою миссию как "переосмысление, разработку и реализацию художественно-культурных проектов через деколониальные, квир*феминистские и мигрантские перспективы". Институт, или некоммерческое общество Kultur NeuDenken, получило около миллиона евро от земли Берлин в 2023 году, согласно предыдущим заявлениям культурного ведомства. Заявка на финансирование 2024 года аналогичного размера была отклонена.

Культурных создателей в Берлине призывают принять участие в повторном аукционе культурного центра, который заменит операцию, возглавляемую обвиняемым лицом. Несмотря на текущие судебные разбирательства, культурное ведомство подтвердило, что процесс повторного аукциона культурного центра на улице Люси-Ламек отдельный.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно