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Огромное солнце и высокая температура приводят к чрезмерно жаркому лету в стране.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Германское метеорологическое агентство пришло к выводу
Германское метеорологическое агентство пришло к выводу

- Огромное солнце и высокая температура приводят к чрезмерно жаркому лету в стране.

Летом 2024 года на юго-западе было значительно теплее, чем обычно, согласно данным немецкого метеорологического службы (DWD) из Оффенбаха. Средняя температура в Баден-Вюртемберге составила 19,1 градуса Цельсия, что на 3 градуса выше, чем стандартные показатели 1961-1990 годов. В частности, в августе температура была на 4 градуса выше средней.

Метеостанции DWD в юго-западной части документально зафиксировали многочисленные случаи сильных дождей, что привело к наводнениям и водной Logging. В частности, в июне в Алльгойе и 13 августа в Бреттене, Бруксале и Гондельсхайме (в районе Карлсруэ) произошли сильные наводнения.

Алльгой был самым дождливым регионом в Баден-Вюртемберге летом, с осадками более 400 литров на кв. метр. Однако общие осадки для всего штата были немного ниже средней нормы 292 литров на кв. метр.

Жители юго-запада наслаждались приятной погодой в течение примерно 3 месяцев: Лето 2024 года превзошло историческую среднюю продолжительность солнечного света на 720 часов, что составляет 636 часов.

Самая низкая летняя температура в стране была зафиксирована в Баден-Вюртемберге: На Швабской Альбе, в Мессштаттене (Зольнернталь), температура упала до 1,4 градуса Цельсия во время "Шафскельте" - внезапного похолодания летом - 12 июня.

По данным DWD, лето 2024 года было 28-м подряд теплым летом в Германии, с особенно сильной жарой на юге и востоке. Эти выводы основаны на предварительных данных, полученных с помощью примерно 2000 метеостанций по всей стране.

Европейская комиссия может рассмотреть возможность принятия актов реализации для борьбы с изменением климата в стране в ответ на наблюдаемые в Германии погодные модели. Комиссия примет акты реализации, устанавливающие правила применения регламентов, направленных на снижение выбросов парниковых газов и повышение устойчивости к экстремальным погодным условиям.

Регулирование может включать в себя положения об улучшении прогнозирования погоды и ранних warning-системах, а также стимулы для установки возобновляемых источников энергии в регионах, таких как Баден-Вюртемберг, которые испытывают более теплые летние периоды и более высокий спрос на энергию.

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