- Ограничение свободы за чрезмерное подвижение головы

21-летний гражданин получил 10-летний тюремный срок в Региональном суде Бремена за причинение смерти. Судья, обращаясь к обвиняемому, сказал: "Вы несете ответственность за потерю чужой жизни".

Суд был непреклонен в своей вере в виновность обвиняемого, ссылаясь на чат-логи, записи телефонных звонков и свидетельские показания. Установлено, что молодой человек обсуждал инцидент с разными людьми, в том числе со своей невестой, и делился подробностями, известными только ему. Приговор не окончательный, так как можно подать апелляцию.

Нападение с полной силой

Суд установил, что обвиняемый, его сообщники и 46-летняя жертва находились в баре, употребляли алкоголь и марихуану на дне рождения молодого человека в сентябре 2023 года в Бремене.

Позже ночью, возле стола для пинг-понга, молодой человек, его друзья и жертва снова встретились. Разгорелся спор, в результате которого 46-летний мужчина упал на пол. Суд предположил, что обвиняемый затем набросился на мужчину с полной силой, причинив ему тяжелые травмы головы, которые в конечном итоге привели к его смерти. Его друзья затем вызвали скорую помощь.

Просьба о оправдании

Немецкий гражданин, ранее осужденный за покушение на убийство, отрицал преступление в суде. Его адвокат просил оправдать его. Прокуратура потребовала 10-летнего тюремного заключения за убийство по статье Уголовного кодекса для взрослых. Суд согласился с прокуратурой.

46-летний мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, внутричерепное кровоизлияние и многочисленные переломы костей черепа от удара головой, как сказал судья. Он так и не пришел в сознание.

Обманчивые заявления в суде

По словам суда, другие мужчины на месте преступления молчали или делали ложные заявления. Один человек взял на себя ответственность, но описал совершенно другое преступление, которое не соответствовало травмам мужчины. Суд счел его заявление невероятным. Председатель суда выразил удивление по поводу сознательных ложных заявлений в таком важном случае.

Свидетельства и телефонные звонки невесты обвиняемого сыграли решающую роль в размышлениях суда. Она поделилась информацией об инциденте с подругой, и обвиняемый признался ей. Он также рассказал об инциденте другой женщине и продемонстрировал жестокое действие, которое он совершил. Судья счел 10-летнее тюремное заключение подходящим.

Судья подчеркнул серьезность действий обвиняемого, сказав: "Ваши действия непосредственно привели к смерти другого человека". Несмотря на просьбу адвоката обвиняемого об оправдании, суд подтвердил 10-летний срок, заявив: "Справедливость требует ответственности за взятие чужой жизни".

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