Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСмерть

Ограничение свободы за чрезмерное подвижение головы

46-летний индивидуум умер от тяжелой черепно-мозговой травмы, пролежав на земле. 21-летнего обвиняют, апеллируя в суде. Судебное решение по делу окончательно утверждено.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
В соответствии с решением суда, юная личность совершила прыжок, что привело к тяжкому увечью,...
В соответствии с решением суда, юная личность совершила прыжок, что привело к тяжкому увечью, ставшему смертельным для 46-летнего джентльмена.

- Ограничение свободы за чрезмерное подвижение головы

21-летний гражданин получил 10-летний тюремный срок в Региональном суде Бремена за причинение смерти. Судья, обращаясь к обвиняемому, сказал: "Вы несете ответственность за потерю чужой жизни".

Суд был непреклонен в своей вере в виновность обвиняемого, ссылаясь на чат-логи, записи телефонных звонков и свидетельские показания. Установлено, что молодой человек обсуждал инцидент с разными людьми, в том числе со своей невестой, и делился подробностями, известными только ему. Приговор не окончательный, так как можно подать апелляцию.

Нападение с полной силой

Суд установил, что обвиняемый, его сообщники и 46-летняя жертва находились в баре, употребляли алкоголь и марихуану на дне рождения молодого человека в сентябре 2023 года в Бремене.

Позже ночью, возле стола для пинг-понга, молодой человек, его друзья и жертва снова встретились. Разгорелся спор, в результате которого 46-летний мужчина упал на пол. Суд предположил, что обвиняемый затем набросился на мужчину с полной силой, причинив ему тяжелые травмы головы, которые в конечном итоге привели к его смерти. Его друзья затем вызвали скорую помощь.

Просьба о оправдании

Немецкий гражданин, ранее осужденный за покушение на убийство, отрицал преступление в суде. Его адвокат просил оправдать его. Прокуратура потребовала 10-летнего тюремного заключения за убийство по статье Уголовного кодекса для взрослых. Суд согласился с прокуратурой.

46-летний мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, внутричерепное кровоизлияние и многочисленные переломы костей черепа от удара головой, как сказал судья. Он так и не пришел в сознание.

Обманчивые заявления в суде

По словам суда, другие мужчины на месте преступления молчали или делали ложные заявления. Один человек взял на себя ответственность, но описал совершенно другое преступление, которое не соответствовало травмам мужчины. Суд счел его заявление невероятным. Председатель суда выразил удивление по поводу сознательных ложных заявлений в таком важном случае.

Свидетельства и телефонные звонки невесты обвиняемого сыграли решающую роль в размышлениях суда. Она поделилась информацией об инциденте с подругой, и обвиняемый признался ей. Он также рассказал об инциденте другой женщине и продемонстрировал жестокое действие, которое он совершил. Судья счел 10-летнее тюремное заключение подходящим.

Судья подчеркнул серьезность действий обвиняемого, сказав: "Ваши действия непосредственно привели к смерти другого человека". Несмотря на просьбу адвоката обвиняемого об оправдании, суд подтвердил 10-летний срок, заявив: "Справедливость требует ответственности за взятие чужой жизни".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Кризис вокруг манипуляции на Саксонских выборах находится под прицелом главной прокуратуры.
Федеральные земли Германии

Проверка Юридического Управления сосредоточена на поддельных документах голосования.

В результате выборов в земле Саксония появились обвинения в мошенничестве. Некоторые бюллетени якобы были подменены - якобы daraus taps Profitiert, крайне правая экстремистская группа "Свободные саксонцы"

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Член финансового комитета Сената пролетариата Андрей Дрессель представляет substantiale бюджетное...
Федеральные земли Германии

Сенат предлагает рекордный бюджет на гражданство

Сенат Гамбурга назначил значительную сумму около 22 миллиардов евро в год на 2025 и 2026 годы. После утверждения коалицией "Красные-Зеленые" в июне текущего года Городская ассамблея в настоящий момент управляет этим существенным двойным бюджетом.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Женская команда "Айнтрахта" столкнулась с неудачами в квалификационных турах Лиги чемпионов.
Федеральные земли Германии

Женская команда "Айнтрахта" столкнулась с неудачами в квалификационных турах Лиги чемпионов.

Женская футбольная команда Эй assured sestрани потерпела поражение в отборочных матчах Лиги чемпионов против Спортинга, испытывая значительные трудности в своей атакующей игре.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Молодой человек падает со второго уровня, избегая серьезного вреда.
Федеральные земли Германии

Молодой человек падает со второго уровня, избегая серьезного вреда.

Пешеходы замечают, как юная девочка выпадает из окна, и быстро вызывают спасателей. Первичная оценка приносит облегчение.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии,...
Политика

Консервативная партия в Великобритании ищет нового лидера партии, поскольку пять претендентов выходят в бой.

На последних общих выборах в Великобритании Conservative Party показали свой худший результат за долгое время. В настоящее время ведется поиск преемника для бывшего лидера партии Сунак.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Гугл последние время устраняет значительную уязвимость Pixel
Технологии

Google недавно исправил критический сбой в безопасности пикселей

Google недавно исправил критический сбой в безопасности пикселей Последний месяц меня поразили два значительных инцидента с Pixel. Первый - представление серии Pixel 9, на которое Google надеялась, чтобы я запомнил. Но второй инцидент, который привлек мое внимание, был серьезной уязвимостью в безопасности. Эта уязвимость не ограничивалась только телефонами Pixel, а

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В деле о €32 000 RTL совершает ошибку
Культура

В деле о €32 000 RTL совершает ошибку

Ошибка в популярном шоу: все ответы на 32000-евровый вопрос в 'Кто хочет стать миллионером?' оказались неправильными в один из вторников по данным RTL.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно