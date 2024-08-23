- Ограничение отменено: беженцам теперь разрешено заниматься заграничной работой

Зеленая партия стремится более решительно бороться с дефицитом рабочей силы и квалифицированных рабочих в Германии. Как сообщает "Süddeutsche Zeitung", документ, подготовленный ведущими официальными лицами партии, предлагает 15 стратегий. Одной из ключевых инициатив является отмена запрета на работу для беженцев. Документ заявляет: "Абсурдно, что люди, ищущие убежища в Германии от политического преследования или угрозы жизни, сталкиваются здесь с запретом на работу". Это заявление также доступно через немецкое агентство печати.

Документ продолжает: "Пока люди могут жить и работать здесь вместе с нами, они должны иметь возможность делать это без чрезмерной бюрократии. Поэтому мы предлагаем полностью отменить все оставшиеся ограничения на работу".

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ), министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) и министр финансов Кристиан Линднер (СВП) ранее согласились в июле во время переговоров по федеральному бюджету на 2025 год облегчить барьеры для трудоустройства иностранцев. Хабек тогда объяснил, что речь идет о передаче компетенций от органов, отвечающих за иностранцев. В будущем, если они не возражают в течение 14 дней, трудоустройство иностранцев считается утвержденным.

Документ также подчеркивает необходимость английского языка в качестве второго языка в офисах, предлагая создать центральное иммиграционное агентство для упрощения и цифровизации доступа к рынку труда для квалифицированных кандидатов, снижения давления на местные власти и укрепления государственных структур. Он призывает к сотрудничеству между органами власти и агентствами для реализации этих изменений.

Что касается признания профессиональных квалификаций, документ предлагает ускорить и упростить этот процесс. Кроме того, Зеленые требуют ускорения обработки виз.

К руководителям фракции Катарине Дрёге и Бритте Хассельманн, а также членам Бундестага и политикам земель, внесли вклад в разработку документа. Дрёге сказала "Süddeutsche Zeitung": "Нехватка квалифицированных рабочих существует везде. Нужны водители автобусов, инженеры и медицинские работники". Необходимо сотрудничество между корпорациями и политикой, чтобы побудить больше людей жить и работать в Германии.

Инициативы Зеленой партии выходят за рамки отмены запрета на работу для беженцев, так как они также стремятся отменить все оставшиеся ограничения на работу в Германии, чтобы снизить бюрократию для иностранных рабочих. Канцлер Шольц и министр Хабек, соответственно из СДПГ и Зеленых, ранее согласились облегчить барьеры для трудоустройства иностранцев в 2025 году.

Читайте также: