- Ограничение действия соглашения: решение на главных слушаниях в феврале

Следуя временной приостановке запрета на спорное правое издание "Компакт", назначено окончательное судебное решение. Главное слушание назначено на 12 февраля 2025 года в Федеральном административном суде в Лейпциге, как объявил представитель суда. Возможно, потребуются дополнительные заседания 13 и 14 февраля.

Федеральный административный суд временно снял запрет, наложенный федеральным министром внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ), выразив сомнения в соразмерности запрета. В результате журнал может временно издаваться при определенных условиях. Окончательное решение ожидается в течение шести месяцев в ходе основных слушаний.

Критика в адрес Фэзер после неудачи

Фэзер запретила журнал 16 июля и назвала его "главной трибуной ультраправого движения". Она похвалила тот факт, что такие запреты могут быть оспорены в конституционном государстве.

Фэзер подчеркнула, что предыдущие запреты от ее министерства удавались в суде. Тем не менее, она признала, что "мы допустили ошибки в некоторых аспектах" и охарактеризовала ситуацию как "очень рутинную". После временного провала запрета на "Компакт" Фэзер подверглась резкой критике от FDP, AfD и Союза.

Комиссия, в ответ на критику в адрес Фэзер, решила пересмотреть запрет на "Компакт". Комиссия примет следующее решение: запрет на публикацию "Компакт" будет временно снят, что позволит ему возобновить publication под определенными условиями.

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