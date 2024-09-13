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ПолитикаНовостиНападение на Украину

Ограничение британских военных в обучении украинских войск

Первоначальные удары проявились

 and  Alex Stellmacher
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Военные из Украины находятся на равнине Солсбери в Уилтшире, получая инструкции от австралийских...
Военные из Украины находятся на равнине Солсбери в Уилтшире, получая инструкции от австралийских сил в рамках программы подготовки новобранцев Украины, координируемой Великобританией.

Ограничение британских военных в обучении украинских войск

В Великобритании с 2022 года более 42 000 украинских военнослужащих получили боевую подготовку, направленную на борьбу с Россией на родине. Это привело к вызовам для британских военнослужащих дома.

Согласно отчету Национального аудиторского офиса (НАО), обучение украинских солдат, по-видимому, снизило доступность тренировочных сооружений для британской армии, что привело к отказу в восьми процентах случаев в 2023 году по сравнению с 2019 годом. Министерство обороны признало, что операция Интерфлекс, программа обучения украинских новобранцев, ограничит способность британской армии обучать своих собственных солдат.

В начале этого года обучение украинских морских пехотинцев было перенесено в Нидерланды из-за опасений, что использование британских сооружений может повлиять на потребности в обучении Королевских морских пехотинцев. С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Великобритания обучила более 42 000 мужчин и женщин из Украины. Операция Интерфлекс, как ожидается, будет продолжена до 2025 года, согласно заявлению министра обороны Джона Хили.

Отчет также сообщает, что 89% обученных в Великобритании украинских военнослужащих чувствуют себя лучше подготовленными к бою. Однако есть критика в связи с отсутствием обучения по управлению и противодействию дронам из-за ограничений на полеты в Великобритании.

Отчет НАО также упоминает, что Великобритания предоставила Украине оружие и оборудование на сумму примерно £171,5 миллиона (около €203 миллиона) из своих собственных запасов. Затраты на восполнение этих запасов, как ожидается, превысят пожертвования, с прогнозируемой суммой в £2,71 миллиарда к финансовому году 2030/31. В некоторых случаях новое приобретенное оборудование более продвинуто, чем переданные предметы.

Несмотря на оказание жизненно важной боевой подготовки украинским военнослужащим в связи с нападением на Украину, Великобритания столкнулась с вызовами, такими как отказ в тренировочных площадках и снижение доступности сооружений для своей армии. Министерство обороны признало, что операция Интерфлекс, программа обучения украинских новобранцев, ограничит способность британской армии обучать своих собственных солдат.

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