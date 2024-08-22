Ограничения, введенные талибами, ограничивают свободу выражения мнений женщин на публике

В Афганистане женщины борются с трудными обстоятельствами, но последние распоряжения талибов сделали их существование еще более тяжким. Согласно этим распоряжениям, женщинам почти не предоставляется возможность публично самовыражаться, и они должны контролировать свой зрительный контакт.

Недавно талибы опубликовали свод правил, как сообщает агентство AP, в котором статья 13 кодекса добродетелей и пороков прямо указывает, что голос женщины интимный и не должен использоваться для пения, чтения или громкого чтения в общественных местах. Этот 114-страничный документ, утвержденный лидером талибов Хаибатуллой Ахундазадой, был опубликован в среду после подтверждения представителем талибов. Это было первое официальное объявление так называемых законов о добродетелях и пороках со времени захвата талибами власти летом 2021 года.

После этого талибы создали своего рода моральную полицию, называемую Министерством "Продвижения добродетели и предотвращения порока". Теперь они имеют право выдавать предупреждения или налагать штрафы за любые нарушения этих правил. Эти законы регулируют различные аспекты повседневной жизни, такие как использование музыки, праздники и общественный транспорт.

Статья 13 также требует, чтобы женщины всегда закрывали лица в общественных местах, чтобы предотвратить искушение и предотвратить других от соблазна. Одежда должна быть скромной, не слишком открытой, обтягивающей или короткой. Афганским женщинам также необходимо закрываться перед немусульманскими мужчинами и женщинами, чтобы предотвратить соблазн. Кроме того, женщинам запрещено смотреть на мужчин, не являющихся членами их семьи или мужа.

Голос СМИ

Статья 17 запрещает распространение изображений живых существ. Этот новый закон, скорее всего, ослабит уже находящиеся в трудном положении афганские СМИ еще больше. В соответствии со статьей 19, музыка запрещена, а женщинам запрещено путешествовать в одиночку. Кроме того, запрещено общение между не связанными между собой мужчинами и женщинами.

Еще в июле отчет миссии ООН в Афганистане сообщал о том, что определенные группы населения оказались в атмосфере страха и запугивания из-за моральной полиции. Некоторые методы, используемые для enforcement этих указов, расценивались как нарушение прав человека и свобод. Министерство по продвижению добродетели и предотвращению порока талибов заявило о намерении расширить свои полномочия на другие аспекты повседневной жизни, что вызвало серьезные опасения среди всех афганцев, в частности женщин и девочек, согласно Фионе Фрейзер, главе прав человека миссии ООН. Талибы опровергли эти сообщения.

Новые распоряжения талибов, изложенные в статье 19, запрещают женщинам путешествовать в одиночку, еще больше ограничивая их свободу и автономию. Эта ситуация, а также запрет на музыку и общение между полами вызвала озабоченность в международном сообществе, рассматривающей эти меры как нарушение основных прав человека и свобод.

Министерство по продвижению добродетели и предотвращению порока талибов со своими планами расширить свои полномочия вызывает тревогу среди многих афганцев, в том числе женщин и девочек, о возможном нарушении их основных прав и свобод.

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