- Ограничения на движение Мюнхенской С-Бан

Пассажиры Мюнхенской S-Bahn могут ожидать нарушений в ближайшие дни из-за строительных работ. Главная линия между Ostbahnhof и Isartor, а также S8 между Ostbahnhof и Johanneskirchen полностью закроются с вечера среды до утра понедельника, согласно сайту MVV. Это приведет к изменениям во всех расписаниях S-Bahn, некоторые поезда будут отменены или переведены по другим маршрутам.

Причиной этому является работа на электронном светофоре Ostbahnhof. Кроме того, в Daglfing заменяются переключатели. Например, не будет S-Bahn между Isartor и Ostbahnhof, или между Ostbahnhof и Trudering, Johanneskirchen и Giesing. Поезда из или в Freising/Flughafen, Tutzing и Wolfratshausen будут ходить только от или до главного вокзала. В некоторых случаях будут предоставлены автобусы-шаттлы, например, между Johanneskirchen и Isartor. Пассажиры также могут воспользоваться метро или трамваем.

Из-за продолжающихся улучшений инфраструктуры рекомендуется использовать альтернативные варианты транспорта для поездок внутри города. Ожидаются нарушения в работе, так как Европейский союз финансирует модернизацию системы сигнализации в Мюнхене, в частности, на Ostbahnhof.

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