Фестиваль Highfield в Лейпциге собирает зрителей - Огонь в колесе размером с фестиваль, в результате чего пострадали по меньшей мере 23 человека

Множество людей весело празднуют на фестивале Highfield недалеко от Лейпцига. Внезапно загорается колесо обозрения на территории. Два кабины охватывают пламя. Вскоре становится ясно: по крайней мере, 23 человека получили травмы в результате инцидента, как сообщают власти.

Пожарные вытаскивают людей из кабинок, сами получая травмы в процессе

Около 9:00 вечера в субботу загорелась одна из 24 кабинок колеса обозрения. Затем пламя перекинулось на другую кабину. Власти сейчас расследуют, что именно произошло в течение тех минут. Четверо получили ожоги, один - травму от падения. Остальные пострадавшие, в том числе спасатели и как минимум четыре полицейских, были направлены в больницу для обследования на предмет отравления угарным газом.

Спикер полиции не смог предоставить подробности о состоянии, возрасте и поле пострадавших в воскресенье утром. Точное количество пострадавших также еще не подтверждено.

Посетитель фестиваля: Вдруг все стихло

Гвидо из Кёльна рассказал ночью, что колесо обозрения внезапно начало вращаться быстрее. Горящие кабины были тогда вверху. "Потом наступила полная тишина", - рассказал 58-летний мужчина. Стефани, 40-летняя женщина из Вайсенфельса в Саксонии, была особенно шокирована. Она сама была на колесе обозрения всего несколько минут назад перед пожаром. "Мы почувствовали запах, похожий на пластик, и подумали, что он идет с палаточного лагеря", - описала она. Увидев пламя на кабинах, она не могла поверить, насколько близко она была к опасности. Фестиваль был приостановлен примерно на два часа, прежде чем возобновился.

Рэпер Ski Aggu выступал на сцене, когда начался пожар

Когда появились первые языки пламени, рэпер Ski Aggu был на сцене. В последующем посте в Instagram, 26-летний артист написал: "Я потрясен и шокирован пожаром на колесе обозрения во время моего выступления на Highfield. Я получил информацию через наушник продолжать шоу, но поддерживать контакт с вами, чтобы предотвратить коллективную панику".

Основная цель состояла в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, объяснил Ski Aggu. К счастью, это сработало. "Спасибо, что остались спокойны и, возможно, предотвратили что-то худшее". Прежде всего, он похвалил быструю реакцию спасателей. "Спасибо за вашу службу. Желаю всем пострадавшим быстрого выздоровления", - написал берлинский рэпер, настоящее имя которого Август Жан Дидерих, и известный тем, что носит лыжные очки.

Тяжелая атмосфера после пожара

Рики, 27-летний парень из Харца, сначала колебался, стоит ли продолжать концерты после пожара. Он чувствовал, что атмосфера тяжелая, но похвалил организаторов: "Были четкие сообщения, и нас информировали о том, что происходит".

Бастиан из Лейпцига также рассказал, как быстро спасатели прибыли на место. После инцидента он почувствовал, что многие посетители возвращаются в свои палатки - хотят провести вечер там, чтобы поговорить о том, что произошло, сказал 33-летний мужчина.

В воскресенье утром территорию фестиваля оцепили, и первые посетители гуляют по ней. На место прибыл эксперт по пожарам. "Эксперт находится на месте с раннего утра и начал расследование", - заявил представитель полиции.

Оператор: Пожар начался во время смены пассажиров

Оператор колеса обозрения также находится на месте утром. Пластик одной кабины полностью обуглен, осталась только металлическая рама. Две другие кабины закопчены. Пожар начался во время смены пассажиров, признался оператор Себастьян Ханнштайн из Бремена агентству ДПА. "Мои сотрудники сообщили мне, что в кабине не было людей, когда начался пожар". Он шокирован и безмолвствует. "Моя семья поколениями занимается колесами обозрения. Такого никогда не случалось", - подчеркнул он.

Его сотрудники быстро среагировали, увидев пламя, объяснил Ханнштайн. "Они ускорили колесо обозрения и тем самым ускорили эвакуацию других кабинок". Оператор не может сказать, сколько человек было в других кабинах, когда начался пожар.

По словам оператора, колесо обозрения высотой 38 метров и имеет 24 кабины. "Его возраст семь лет. Это не возраст для колеса обозрения. У меня есть одно, которое 30 лет".

