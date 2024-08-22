Огонь пожирает Мадейру уже несколько дней.

К сожалению, лесные пожары на Мадейре, португальском острове в Атлантике, охватили более 5500 гектаров естественной территории – примерно столько же, сколько Восточная Фризия на острове Боркум. Португальский телевизионный вещатель RTP сообщил об этом, основываясь на данных программы Copernicus по наблюдению за Землей. Примерно 200 местных жителей временно покинули свои дома из-за опасений вдыхать дым, но уже вернулись. Пока не сообщалось ни об injuries, ни о повреждении имущества.

С 14 августа пожары бушуют в центральной части острова, и 125 пожарных и сотрудников гражданской защиты борются с огнем, как сообщило агентство гражданской защиты. Два испанских самолета для борьбы с пожарами, как подтвердила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter, присоединились к усилиям по предотвращению распространения огня. "Это пример полезной солидарности ЕС", - написала она в твите. Канадские самолеты и их экипажи поддерживают португальские власти, чтобы не дать огню распространиться дальше. Лисабон накануне запросил помощь у своих партнеров по ЕС в рамках механизма гражданской защиты ЕС.

Опасность для лаврового леса?

Региональный губернатор Мигел Албукерке опроверг утверждения экологических активистов о том, что пожары достигли лаврового леса, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он заверил, что огонь не приближался к защищенной зоне.

Условия борьбы с пожаром осложнялись сильными ветрами и высокими температурами. Сообщается, что было три активных фронта, горящих в труднодоступной горной местности. Основная задача пожарных – не допустить распространения огня на лавровый лес и гидроэлектростанцию в зоне Пико Руиво. Албукерке заверил, что нет опасности для людей и жилых районов.

Албукерке отверг обвинения в том, что он преуменьшил масштаб пожара и слишком долго ждал, чтобы прервать свой отпуск. Он резко отверг "паникерскую риторику" и заявил, что фестивали на Мадейре, острове с примерно 250 000 жителей, расположенном примерно в 1000 км к юго-западу от Лиссабона, пройдут как обычно.

На данный момент ЕС имеет 28 самолетов и четыре вертолета для борьбы с лесными пожарами, а более 560 пожарных из 12 стран-членов ЕС могут быть направлены в случае кризиса для поддержки национальных бригад.

Опасность лесных пожаров в центральной части Мадейры сохраняется, уже охватив более 5500 гектаров. Несмотря на заверения регионального губернатора Мигела Албукерке, сохраняются опасения по поводу воздействия на лавровый лес, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, учитывая множество активных фронтов, горящих в труднодоступной горной местности.

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