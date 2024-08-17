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Федеральные земли ГерманииНовостиУчебный полигон

Огнетушение на предыдущей тренировочной площадке

Вблизи Йетца, значительный лесной пожар продолжался прошлый год. К счастью, в этом году, несмотря на его повторное появление, принимаемые меры по борьбе с пожарами привели к быстрым результатам.

 and  Viktoriya Miller
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Пожарные тушат лесной пожар в Йютербоге.
Пожарные тушат лесной пожар в Йютербоге.

- Огнетушение на предыдущей тренировочной площадке

Яростный пожар на старом полигоне близ Ютербога, Бранденбург, удалось потушить. Как сообщил представитель регионального оперативного центра в Потсдаме, патруль пожарных продолжает наблюдать за территорией в качестве меры предосторожности. К счастью, поблизости нет поселений, а федеральная трасса B102 между Алтес-Лагером и Клауздорфом не пострадала.

Пожар вспыхнул в прошлую пятницу без видимой причины и охватил примерно 8-9 гектаров земли. Из-за старых боеприпасов, закопанных в земле, борьба с огнем осложнилась. Пожарные тушили пламя с безопасных позиций. Позже в тот же вечер был задействован военный вертолет для тушения огня, как сообщает региональный оперативный центр.

Земля была достаточно увлажнена. Учитывая маловероятность распространения огня ночью, первоначальные работы по тушению огня были временно приостановлены. Однако утром следующего дня пожар был под контролем, и к полудню был дан сигнал "все в порядке".

В июне 2023 года пожарная служба боролась с сильным пожаром на бывшем полигоне в течение нескольких дней. Из-за старых боеприпасов в земле пожарным часто приходилось держаться на расстоянии от огня. Для борьбы с пожаром были задействованы самолеты и вертолеты. По данным штаба, общая площадь, пострадавшая от пожара, превысила 700 гектаров.

Из-за отсутствия существенных осадков в течение нескольких дней риск лесных пожаров повышен в некоторых районах Бранденбурга. Как сообщает министерство окружающей среды земли, уровень опасности лесных пожаров в настоящее время составляет 4 в четырех южных районах, что означает высокий риск. В некоторых районах риск достигает уровня 5. В четырех из 14 районов риск считается средним (уровень 3).

Полигон, где произошел пожар, ранее использовался для военных учений. Для предотвращения подобных инцидентов в будущем на полигоне будут приняты строгие меры безопасности.

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