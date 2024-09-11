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ПолитикаНовости"Анжелес"

Огненные пожары охватывают различные районы вблизи Лос-Анджелеса.

Масштабное опустошение множества акров земли

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Множественные substantialМощные пожары вспыхнули во всей зоне Лос-Анджелеса.
Множественные substantialМощные пожары вспыхнули во всей зоне Лос-Анджелеса.

Огненные пожары охватывают различные районы вблизи Лос-Анджелеса.

Калифорнийский город-миллионник Лос-Анджелес борется с волной разрушительных лесных пожаров. Эти пожары, особенно три крупных, бушуют сTuesday (по местному времени), угрожая второму по величине городу США. Несмотря на отсутствие inicialных сообщений о жертвах или серьезных травмах, пожары представляют угрозу для примерно 40 000 домов и строений.

Известный как Airport Fire, пожар, вспыхнувший во время строительных работ в понедельник, уже охватил более 3600 гектаров земли в округе Ориндж, к юго-западу от Лос-Анджелеса. Местные школы были закрыты из-за сильного задымления.

По словам главного пожарного Стивена Кончиальди, огонь неумолимо продвигается, угрожая Саймонт-Пику, где расположены несколько коммуникационных вышек. Сильные пламя заставило пожарных отступить. В регионе задействованы tanto воздушные пожарные машины, как и вертолеты, чтобы помочь в борьбе с огнем.

Еще севернее, пожар Line Fire в округе Сан-Бернардино охватил почти 11 300 гектаров земли. Жителям популярных туристических мест, таких как Лейк-Арроухед и Биг-Бэр, было приказано покинуть свои дома и квартиры. Множество крупных дорог были закрыты. Пожарные применили tanto воздушные тактики, как и наземные работы, создавая противопожарные полосы, чтобы попытаться остановить распространение огня.

Наконец, пожар Bridge Fire, который вспыхнул к северу от Лос-Анджелеса в воскресенье, уже охватил более 1600 гектаров кTuesday после полудня. Сильные ветры, высокая температура и сухость представляют собой серьезные вызовы для пожарных.

Лесная зона отдыха Анжелос, популярное место для прогулок и кемпинга, находится под угрозой из-за неумолимого продвижения пожара Bridge Fire. Жители и посетители часто наслаждаются этим живописным местом, известным как 'The Angeles'.

По мере того, как пожар Bridge Fire продолжает бушевать, близлежащие горные сообщества, такие как Маунт-Уилсон, могут быть в опасности, что может повлиять на передачу телевизионных и радиовещательных сигналов с антенн, расположенных там.

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