- Огненный пожар в Гренфеллской башне: в отчете раскрываются серьезные обвинения

Завернутый в оберточную бумагу, усиленный и спрятанный Гренфелл Тауэр в Западном Лондоне возвышается к небесам. Это бывшее жилое здание в районе Северный Кенсингтон пострадало от гибели 72 человек в результате катастрофического пожара ранним утром 14 июня 2017 года.

Прошло более семи лет с тех пор, как расследование вынесло суровую критику в адрес властей и компаний.

"Простая правда заключается в том, что все эти жертвы могли быть предотвращены", - заявил председатель расследования Мартин Мур-Бик. Эта трагедия была "следствием десятилетий халатности" со стороны центрального правительства и других ответственных органов в отношении использования воспламеняющихся материалов на внешних стенах высотных зданий. Главной причиной была халатность, но в некоторых случаях это было также алчность.

Халатность в Гренфелл Тауэр

Пожар, начавшийся на четвертом этаже, быстро распространился по внешней части здания. Как было установлено в ходе расследования, фасад сыграл фатальную роль.

Панели были установлены незадолго до трагедии для улучшения внешнего вида и энергоэффективности 1974 года постройки башни. Однако алюминиевые панели с пластиковым сердечником были полностью неподходящими и действовали как топливо для огня.

Огонь распространяется на фасад

Панели были установлены в результате цепочки, казалось бы, бесконечных злоупотреблений и халатности со стороны властей и компаний, как подробно описано в настоящем отчете. Пожарные нормы и правила были интерпретированы свободно, результаты испытаний были подтасованы или искажены, а предупреждения были проигнорированы.

В результате трагедия 14 июня 2017 года развернулась без препятствий. Неисправный холодильник на четвертом этаже вызвал пожар, который быстро распространился на фасад.

Ошибки Лондонской пожарной бригады

Менее чем через полчаса после первого звонка о чрезвычайной ситуации пламя уже достигло верхних этажей высотки. Каплющая пластмасса с фасада распространяла огонь по всему зданию.

Лондонская пожарная бригада также обвиняется в серьезных ошибках. Они советовали людям оставаться в горящем здании и ждать помощи в течение непомерно долгого времени, даже когда стало ясно, что пламя быстро охватит все здание. Для многих их квартиры превратились в ловушки смерти. Некоторые могли только прощаться через свои мобильные телефоны.

Горечь, ярость и разочарование

Окружающая район башни деревянная ограда украшена многочисленными сообщениями, изображениями и памятными вещами на разных языках. Английский, арабский, испанский, амхарский - Гренфелл Тауэр был домом для людей из разных частей мира.

Боль тех, кто выжил, и родственников переплетается с яростью и разочарованием. "Люди, принявшие решения, поставившие прибыль выше безопасности людей, должны быть заключены в тюрьму", - заявила Сандра Руис, чья 12-летняя племянница погибла в пожаре, газете "Гардиан".

Тем не менее, многолетнее расследование не привело к уголовным обвинениям. Ответственность за возбуждение уголовных дел против виновных теперь лежит на следственных органах, заявил представитель выживших и родственников. Неизвестно, произойдет ли это и когда. Представитель полиции заявил, что отчет будет изучен, что может занять до 18 месяцев.

Стармер извиняется

Премьер-министр Кир Стармер выразил шок в парламентском заявлении после публикации отчета. "Я хочу извиниться от имени британского государства перед каждым из вас и всеми семьями, пострадавшими от этой трагедии: этого не должно было произойти", - заявил политик-лаборист. Должна быть обеспечена полная ответственность, и Гренфелл должен служить руководством для будущей безопасности зданий.

Великобритания также должна задуматься о том, каким хочет быть страной, продолжил Стармер. Жители Гренфелл Тауэр - социальное жилье в одном из богатейших районов страны - неоднократно были проигнорированы из-за своего социального статуса и происхождения. "Это даже удивительно продолжалось и после трагедии", - сказал Стармер.

После публикации отчета расследования премьер-министр Кир Стармер признал трагедию и извинился, сказав: "Я хочу извиниться от имени британского государства перед каждым из вас и всеми семьями, пострадавшими от этой трагедии: этого не должно было произойти".

Халатность и небрежность, приведшие к пожару в Гренфелл Тауэр, были всеобъемлющими, как показал отчет. Пожарные нормы и правила были проигнорированы, результаты испытаний были подтасованы или искажены, а предупреждения были проигнорированы, способствуя быстрому распространению огня по фасаду здания.

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