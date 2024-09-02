Официальные органы США конфисковали президентский самолет Мадуро.

Америка действует против авторитарного режима Николаса Мадуро в Венесуэле, конфисковав один из его роскошных самолетов. Согласно сообщениям, реактивный самолет Dassault Falcon 900EX, принадлежащий Мадуро и его соратникам, был незаконно приобретен за $13 миллионов через подставную компанию и тайно вывезен из США. Министерство юстиции США подтвердило конфискацию в Доминиканской Республике и перевело его во Флориду.

Министр юстиции США Меррик Гарланд заявил, что самолет был предназначен для Мадуро и его ближайших союзников, которые нарушали американские санкции и ограничения на экспорт. Представитель Министерства торговли США подчеркнул, что независимо от роскошного характера частного самолета или влиятельных лиц, связанных с ним, США неуклонно продолжают свои усилия по возвращению любого самолета, незаконно вывезенного из их территории.

Самолет был отправлен из США в Венесуэлу в апреле 2023 года, пролетая через Карибы, пытаясь обойти ограничения, запрещающие американским гражданам вести бизнес с режимом Мадуро. CNN назвала этот самолет "Воздушной силой Венесуэлы", и якобы Мадуро использовал его для зарубежных поездок, встречаясь с мировыми лидерами.

США по-прежнему не признают спорную переизбрание Мадуро, несмотря на подтверждение его победы на президентских выборах 28 июля Верховным судом Венесуэлы. Верная избирательная комиссия объявила Мадуро победителем, но пока не опубликовала официальные результаты, ссылаясь на кибератаку. Оппозиция обвиняет правительство в фальсификации голосов и объявляет своего кандидата, Эдмундо Гонсалеса, победителем.

Конфискованный самолет был реактивным Dassault Falcon 900EX, что является высококлассной моделью, часто используемой для роскошных поездок. Несмотря на то, что это частный самолет, Министерство торговли США придерживается твердой позиции против незаконного импорта или экспорта таких самолетов, особенно когда они вовлечены в санкционированную деятельность.

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