Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСамолеты

Официальные органы США конфисковали президентский самолет Мадуро.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

Официальные органы США конфисковали президентский самолет Мадуро.

Америка действует против авторитарного режима Николаса Мадуро в Венесуэле, конфисковав один из его роскошных самолетов. Согласно сообщениям, реактивный самолет Dassault Falcon 900EX, принадлежащий Мадуро и его соратникам, был незаконно приобретен за $13 миллионов через подставную компанию и тайно вывезен из США. Министерство юстиции США подтвердило конфискацию в Доминиканской Республике и перевело его во Флориду.

Министр юстиции США Меррик Гарланд заявил, что самолет был предназначен для Мадуро и его ближайших союзников, которые нарушали американские санкции и ограничения на экспорт. Представитель Министерства торговли США подчеркнул, что независимо от роскошного характера частного самолета или влиятельных лиц, связанных с ним, США неуклонно продолжают свои усилия по возвращению любого самолета, незаконно вывезенного из их территории.

Самолет был отправлен из США в Венесуэлу в апреле 2023 года, пролетая через Карибы, пытаясь обойти ограничения, запрещающие американским гражданам вести бизнес с режимом Мадуро. CNN назвала этот самолет "Воздушной силой Венесуэлы", и якобы Мадуро использовал его для зарубежных поездок, встречаясь с мировыми лидерами.

США по-прежнему не признают спорную переизбрание Мадуро, несмотря на подтверждение его победы на президентских выборах 28 июля Верховным судом Венесуэлы. Верная избирательная комиссия объявила Мадуро победителем, но пока не опубликовала официальные результаты, ссылаясь на кибератаку. Оппозиция обвиняет правительство в фальсификации голосов и объявляет своего кандидата, Эдмундо Гонсалеса, победителем.

Конфискованный самолет был реактивным Dassault Falcon 900EX, что является высококлассной моделью, часто используемой для роскошных поездок. Несмотря на то, что это частный самолет, Министерство торговли США придерживается твердой позиции против незаконного импорта или экспорта таких самолетов, особенно когда они вовлечены в санкционированную деятельность.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Участие кандидата в вице-президенты США в дорожном происшествии.
Политика

Участие кандидата в вице-президенты США в дорожном происшествии.

В настоящий момент Тим Уолз непрерывно следует по предвыборному пути. В его компании, на протяжение всего пути, находятся: журналисты и члены команды. При колебании в Висконсине среди его окружения происходит инцидент.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Несмотря на выданный ордер на арест, Путин без препятствий и препятствий входит в Монголию.
Политика

Несмотря на выданный ордер на арест, Путин без препятствий и препятствий входит в Монголию.

Владимир Путин впервые с начала конфликта посетил Монголию, страну, признающую Международный уголовный суд. Украина призывает арестовать президента.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Спасатели извлекают выжившего из руин рухнувшего здания в Харькове
Политика

В 21:17 русский беспилотник и артиллерийская атака наносят ранения четырем лицам в Никополе

В 21:17 русский беспилотник и артиллерийская атака наносят ранения четырем лицам в Никополе 17:22) В Николаеве, Днепропетровская область, в результате артиллерийских обстрелов со стороны России пострадали четыре человека. Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, цитируя Укринформ, российская армия атаковала город с помощью беспилотников и артиллерии. "

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Особенно молодые люди с инвалидностью сталкиваются со значительными проблемами в социальном...
Панорама

Молодые люди с инвалидностью выражают более высокий уровень неудовлетворенности по сравнению со своими сверстниками без инвалидности.

В результате исследований установлено, что дети с ограничениями владеют менее высокими показателями удовлетворенности жизнью, чем их здоровые сверстники. Основную роль в этом играет уменьшение возможностей участия. Существуют и другие проблемы.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Гюнтер Яух искал людей, переполненных знаниями, и нашел их в фигурах, подобных Холгеру Рёму.
Культура

Гюнтер Яух инициирует значительную неделю в 3 миллиона евро

Гюнтер Яух инициирует значительную неделю в 3 миллиона евро После длительного летнего перерыва Гюнтер Яух сразу же возвращается к работе. Обожаемая неделя на 3 миллиона евро вот-вот начнется: Четверо любителей посидеть на диване получат шанс доказать, что они способны стать звездными участниками. Лето закончилось, футбол Бундеслиги снова в движении, и

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно