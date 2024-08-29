Официальные лица высылают бывшего лидера Гамбургского исламского центра

Если Мофаттех не покинет страну к 11 сентября, ему грозит самопроизвольная депортация. Кроме того, ему запрещено въезжать или проживать в Германии, что может привести к тюремному заключению сроком до трех лет, если он проигнорирует это правило, как заявили представители власти.

Исламский центр Гамбурга (ИЗХ), считающийся придатком иранской администрации, находился под постоянным наблюдением конституционных защитных агентств из-за распространения исламских верований. В конце июля центр, а также его аффилированные организации, были запрещены Федеральным министерством внутренних дел. Ссылаясь на экстремистские исламские намерения и антиконституционные цели, министерство объявило ИЗХ организацией. Впоследствии были конфискованы операционный "Голубой мечетью" на Внешнем Альстере в Гамбурге, а также другие аффилированные активы.

Министр внутренних дел Гамбурга Анди Grote (СДПГ) назвал высылку Мофаттеха "неизбежным результатом". Завершая свой срок в Германии в качестве высшего религиозного руководителя режима Тегерана. С лета 2018 года Мофаттех занимал пост лидера ИЗХ. Недавно он занимал пост немецкого представителя Верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

В ноябре 2022 года заместитель лидера ИЗХ был выслан Гамбургским управлением внутренних дел. По-видимому, он покинул страну до своей фактической депортации. Главной причиной этого были подозрения в поддержке "Хезболлы", признанной террористической организацией в Германии. Указанная военизированная группа, поддерживаемая Ираном, стремится отрицать право Израиля на существование.

Обвинения в поддержке "Хезболлы" также сыграли роль в пятинедельной блокировке ИЗХ. Центр, как утверждается, пропагандировал коварную идеологию так называемого заговорщика иранской революции, как заявило Федеральное министерство внутренних дел. Министр Нэнси Фэзер (СДПГ) подчеркнула, что эта идеология направлена не только против прав женщин и человеческих прав, но и против демократического государства. Кроме того, пропагандировались антисемитские взгляды.

Требование о закрытии ИЗХ звучало от политиков в течение многих лет, и его реализация широко приветствовалась. Однако Иран отреагировал раздраженно, вызвав немецкого посла и закрыв немецкий языковой институт в Тегеране из-за якобы нарушений нормативных требований.

Исламские верования, распространяемые Исламским центром Гамбурга (ИЗХ), были постоянной темой наблюдения конституционных защитных агентств. Из-за якобы экстремистских исламских намерений и антиконституционных целей ИЗХ был запрещен Федеральным министерством внутренних дел в июле.

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