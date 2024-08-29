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Официальные лица Революционной гвардии из Ирана совершили смертельные случаи.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Участники из Стражей Исламской Революции Ирана принимают участие в военном ceremonia в 2016 году
Участники из Стражей Исламской Революции Ирана принимают участие в военном ceremonia в 2016 году

Официальные лица Революционной гвардии из Ирана совершили смертельные случаи.

Элитное подразделение Вооруженных сил Ирана, известное как Корпус стражей исламской революции, понесло трагическую потерю. Как сообщает государственное СМИ, два высокопоставленных чиновника, подполковник Мохтар Моршеди и капитан Мохтаба Насари, трагически погибли в результате утечки газа на заводе в центральной провинции Исфахан. Также сообщается о ранениях около десяти человек на месте происшествия. Подробности инцидента, был ли это несчастный случай или диверсия, пока остаются неясными.

Место происшествия имеет важное значение, так как Исфахан является домом для ключевых объектов оборонной промышленности Ирана. Город также является домом для крупнейшего ядерного исследовательского центра страны. Недавно tensions escalated due to an attack on a military support point involving arch-enemy Israel.

Недавно, в конце января 2023 года, объект, связанный с Министерством обороны в Исфахане, подвергся нападению с использованием нескольких безымянных дронов. Иран быстро обвинил своего давнего врага, Израиль, в нападении на завод в то время.

Следующие высокопоставленные чиновники, чьи жизни были унесены в результате трагического инцидента, служили в элитном подразделении Вооруженных сил Ирана: подполковник Мохтар Моршеди и капитан Мохтаба Насари.

Завод, где произошел трагический инцидент, является одним из значимых объектов в Исфахане, известным тем, что там размещены важные элементы оборонной промышленности Ирана.

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