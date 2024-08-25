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Официальный представитель Foo Fighters заявил, что кампания Трампа не смогла получить разрешение на использование их песни во время митинга.

Музыкальный ансамбль Foo Fighters не давал разрешения на использование одного из своих треков на недавнем мероприятии кампании Трампа, как сообщил представитель группы. Они решили направить получаемые от этой незаконной эксплуатации роялти в пользу избирательной кампании вице-президента Камалы...

 and  Vladimir Milov
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Официальный представитель Foo Fighters заявил, что кампания Трампа не смогла получить разрешение на использование их песни во время митинга.

В пятницу на митинге Трампа в Аризоне прозвучала песня "My Hero" группы Foo Fighters, как видно на записи с мероприятия, которая затем распространилась в социальных сетях.

Однако представитель группы заявил CNN в воскресенье, что они не давали разрешения кампании Трампа использовать свой знаковый рок-хит 1997 года в этом контексте.

Представитель заявил: "Foo Fighters не консультировались, и даже если бы консультировались, они бы отказались". Они также упомянули, что любая материальная компенсация, которую они могут получить из-за этого несанкционированного использования, пойдет в фонд кампании Харрис/Уолз.

Губернатор Тим Уолз - напарник Харрис по кампании.

Президент-республиканец ранее подвергался критике со стороны музыкантов за несанкционированное использование их музыки на своих митингах.

В прошлом месяце Селин Дион опубликовала заявление, в котором осудила Трампа за использование своего хита 1997 года "My Heart Will Go On" ("Саундтрек к Титанику") на митинге в Монтане.

"Никакого разрешения не было дано для этого несанкционированного использования", - говорилось в заявлении на социальных платформах Дион. Заявление закончилось язвительным замечанием, вопрошая: "И правда, ЭТОТ трек?"

В воскресенье кампания Харрис объявила, что им удалось собрать $540 миллионов пожертвований с тех пор, как Харрис официально объявила о своей президентской кампании менее месяца назад. Харрис и Уолз на этой неделе начнут автобусный тур по Джорджии, штату, который играет важную роль в определении результатов предстоящих выборов.

В этом отчете также участвовал CNN's Ebony Davis.

Группа Foo Fighters дистанцировалась от использования Трампа песни "My Hero" на его митинге, заявив, что не давали разрешения на развлекательные цели и отказались бы, если бы их спросили.

Этот инцидент вписывается в тенденцию музыкантов критиковать Трампа за использование их музыки без разрешения в развлекательных целях на своих митингах.

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