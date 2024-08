Официальный представитель Foo Fighters заявил, что кампания Трампа не смогла получить разрешение на использование их песни во время митинга.

В пятницу на митинге Трампа в Аризоне прозвучала песня "My Hero" группы Foo Fighters, как видно на записи с мероприятия, которая затем распространилась в социальных сетях.

Однако представитель группы заявил CNN в воскресенье, что они не давали разрешения кампании Трампа использовать свой знаковый рок-хит 1997 года в этом контексте.

Представитель заявил: "Foo Fighters не консультировались, и даже если бы консультировались, они бы отказались". Они также упомянули, что любая материальная компенсация, которую они могут получить из-за этого несанкционированного использования, пойдет в фонд кампании Харрис/Уолз.

Губернатор Тим Уолз - напарник Харрис по кампании.

Президент-республиканец ранее подвергался критике со стороны музыкантов за несанкционированное использование их музыки на своих митингах.

В прошлом месяце Селин Дион опубликовала заявление, в котором осудила Трампа за использование своего хита 1997 года "My Heart Will Go On" ("Саундтрек к Титанику") на митинге в Монтане.

"Никакого разрешения не было дано для этого несанкционированного использования", - говорилось в заявлении на социальных платформах Дион. Заявление закончилось язвительным замечанием, вопрошая: "И правда, ЭТОТ трек?"

В воскресенье кампания Харрис объявила, что им удалось собрать $540 миллионов пожертвований с тех пор, как Харрис официально объявила о своей президентской кампании менее месяца назад. Харрис и Уолз на этой неделе начнут автобусный тур по Джорджии, штату, который играет важную роль в определении результатов предстоящих выборов.

В этом отчете также участвовал CNN's Ebony Davis.

Группа Foo Fighters дистанцировалась от использования Трампа песни "My Hero" на его митинге, заявив, что не давали разрешения на развлекательные цели и отказались бы, если бы их спросили.

Этот инцидент вписывается в тенденцию музыкантов критиковать Трампа за использование их музыки без разрешения в развлекательных целях на своих митингах.

