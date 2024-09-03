Официально признанный приезд Путина в Монголию на фоне действующего ордера на арест МУС

Владимир Путин приземлился в Улан-Баторе в понедельник вечером. После официальной церемонии приема его планы включали участие в празднованиях на следующий день, посвященных 85-й годовщине победы советских и монгольских войск над Японией.

Монголия присоединилась к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) в 2000 году и ратифицировала его в 2002 году. Этот договор обязывает подписавшие его страны задерживать лиц, против которых выдан ордер на арест МУС. Перед поездкой Кремль заверил, что у Путина нет опасений по поводу возможного ареста в Монголии.

МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года. Суд сообщил, что есть "достаточные доказательства" для обвинений российского лидера в военном преступлении - незаконной депортации украинских детей в Россию. Украинские власти утверждают, что российские чиновники принудительно перевозили тысячи детей из украинских детских домов и различных государственных учреждений в Россию.

Несмотря на ордер на арест Путина, другие мировые лидеры решили присутствовать на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Улан-Баторе, тем самым выразив солидарность с Россией. Однако некоторые критики утверждают, что таким образом они могут восприниматься как пренебрегающие серьезностью обвинений против него.

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