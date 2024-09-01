Официально началась инициатива по иммунизации от полиомиелита в Газе

По субботам некоторые молодые люди уже получили свою начальную дозу вакцины в больнице Нассера в Хане-Юнисе, расположенной в южных палестинских территориях. Однако масштабная иммунизация против высоко заразного вируса началась в больших масштабах в воскресенье. По словам Шаабана, над центральным районом Газы в воскресные утра были замечены многочисленные дроны, надеясь, что эта инициатива вакцинации для детей пройдет без проблем.

Израиль предоставил "гуманитарные паузы" в конфликте в Газе несколько дней назад для вакцинации против полиомиелита. Первое случая паралича полиомиелита у ребенка было выявлено в Газе за последние 25 лет. По словам израильских властей, вакцинация должна начаться в центре Газы до вторника, за которой последуют дополнительные трехдневные кампании вакцинации в южных и северных районах прибрежной зоны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила гуманитарные перемирия для проведения вакцинации против полиомиелита более чем для 640 000 детей в возрасте до 10 лет. Ожидается, что не менее 90% детей в Газе получат свою первую дозу оральной вакцины против полиомиелита в ближайшие дни.

Вирус был обнаружен в образцах сточных вод в Хане-Юнисе и центральном районе Газы в июле. Недавно был подтвержден первый случай полиомиелита в Газе у 10-месячного ребенка из Дейр-аль-Балаха. Полиомиелит, также известный как паралич, вызывается острой инфекционной вирусной инфекцией, поражающей спинной мозг и способной привести к постоянному параличу у детей.

Инициатива вакцинации против полиомиелита, по словам израильских властей, будет проведена сначала в центре Газы. Ожидается, что практически все дети в Газе получат свою первую дозу оральной вакцины против полиомиелита, как запрошено Всемирной организацией здравоохранения.

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