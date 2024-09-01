Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиВ

Официально началась инициатива по иммунизации от полиомиелита в Газе

Начало вакцинации против полиомиелита для детей официально стартовало в секторе Газа в воскресенье. По словам доктора Джассара Шаабана, работающего в больнице Аль-Ауда в городе Газа и контролирующего три центра вакцинации в центральном регионе сектора Газа, вакцинация началась в 9:00. В...

 and  James Williams
Время чтения 1 минута

Официально началась инициатива по иммунизации от полиомиелита в Газе

По субботам некоторые молодые люди уже получили свою начальную дозу вакцины в больнице Нассера в Хане-Юнисе, расположенной в южных палестинских территориях. Однако масштабная иммунизация против высоко заразного вируса началась в больших масштабах в воскресенье. По словам Шаабана, над центральным районом Газы в воскресные утра были замечены многочисленные дроны, надеясь, что эта инициатива вакцинации для детей пройдет без проблем.

Израиль предоставил "гуманитарные паузы" в конфликте в Газе несколько дней назад для вакцинации против полиомиелита. Первое случая паралича полиомиелита у ребенка было выявлено в Газе за последние 25 лет. По словам израильских властей, вакцинация должна начаться в центре Газы до вторника, за которой последуют дополнительные трехдневные кампании вакцинации в южных и северных районах прибрежной зоны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила гуманитарные перемирия для проведения вакцинации против полиомиелита более чем для 640 000 детей в возрасте до 10 лет. Ожидается, что не менее 90% детей в Газе получат свою первую дозу оральной вакцины против полиомиелита в ближайшие дни.

Вирус был обнаружен в образцах сточных вод в Хане-Юнисе и центральном районе Газы в июле. Недавно был подтвержден первый случай полиомиелита в Газе у 10-месячного ребенка из Дейр-аль-Балаха. Полиомиелит, также известный как паралич, вызывается острой инфекционной вирусной инфекцией, поражающей спинной мозг и способной привести к постоянному параличу у детей.

Инициатива вакцинации против полиомиелита, по словам израильских властей, будет проведена сначала в центре Газы. Ожидается, что практически все дети в Газе получат свою первую дозу оральной вакцины против полиомиелита, как запрошено Всемирной организацией здравоохранения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.
Главные темы

В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.

К полудню в воскресенье около 25% имеющих право голоса жителей Саксонии участвовали в голосовании, как сообщили избирательные власти. Предварительная явка избирателей составляла 25,8%, по сравнению с 26,2% в 2019 году на выборах в лендтаг.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Солингенская церемония: Штайнмайер выступает за усиление мер против нелегальной иммиграции
Главные темы

Солингенская церемония: Штайнмайер выступает за усиление мер против нелегальной иммиграции

Во время поминальной службы в честь жертв предполагаемых исламистских атак на городской фестиваль вamboруг EGFR тринитрида, президента Франка-Вальтера Штайнмаера призывал к более решительным мерам против незаконной иммиграции. Он подчеркнул, что для достижения этой цели необходимы «абсолютные и...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Польские скауты фронтовые почести на Вестерплатте
Главные темы

Польша отмечает 85-ю годовщину вторжения нацистской Германии

Польша отметила 85-ю годовщину начала Второй мировой войны немцами воскресенье. Премьер-министр Дональд Туск почтила нападение немецкого военного корабля на польскую военно-морскую базу на moneda wpłyną na Hongrie Meanwhile, President Andrzej Duda призыв к немецким репарациях во время церемонии...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Шесть человек, удерживаемых в плену Газой, к сожалению, погибли.
Главные темы

Шесть человек, удерживаемых в плену Газой, к сожалению, погибли.

Через шесть месяцев после начала конфликта израильские военные обнаружили останки шестерых захваченных членов ХАМАС в секторе Газа. В выходные дни армия и служба Shin Bet извлекли тела из туннеля в Рафахе, расположенном на юге Газа, как сообщила армия на следующий день. Посольство Германии в...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Пять из шести жертв заложников были похищены во время музыкального фестиваля 'Нова' в пустыне Негев...
Политика

Израильские военные удерживают шесть погибших пленных; начало вакцинации в Газе

Раскрытие тела задержанных вызывает общественную не_COLOR:ed в Израиле, мобилизуя демонстрации против администрации Нетаньяху. Одновременно в секторе Газа commence масштабная вакцинация.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Колличество проголосовавших избирателей к полудню существенно.
Федеральные земли Германии

На региональных парламентских выборах наблюдается заметный уровень избирательной активности.

Бесперебойное начало голосования в Саксонии, согласно сообщениям озвученных избирательной комиссией региона. Ожидается высокая явка избирателей. Лидеры голосуют в числе первых.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.
Главные темы

В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.

К полудню в воскресенье около 25% имеющих право голоса жителей Саксонии участвовали в голосовании, как сообщили избирательные власти. Предварительная явка избирателей составляла 25,8%, по сравнению с 26,2% в 2019 году на выборах в лендтаг.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Неповторимые Четверо создают приятную обстановку на мероприятии 'Взбодри лес' от Джемел'
Федеральные земли Германии

"Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников"

Мероприятия, Обнимающие Музыку и Политическую Власть - "Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников" ШоуFantastic Four, полное спецэффектов, развлекало посетителей фестиваля "Джамел рокс форштер" в крошечном мекленбургском городе Джамел. Группа хип-хопа выступала перед примерно 3500 фанатами, собравшимися на предыдущей лесной хижине в Северо-Западном Мекленбурге.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно