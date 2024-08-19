Офис окружного прокурора Манхэттена не против отсрочки назначенного в ноябре приговора Трампу.

Недавно Трамп запросил судью Хуана Мерчана перенести дату своего приговора – изначально назначенную на 18 сентября – на период после предстоящих выборов в ноябре, ссылаясь на необходимость дополнительного времени для оспаривания решения судьи о президентской неприкосновенности, которое ожидается к 16 сентября.

В двухстраничном возражении прокуратура предложила, учитывая последнюю позицию защиты, суду решить, является ли отсрочка необходимой для обеспечения упорядоченного судебного разбирательства по вопросу президентской неприкосновенности или для минимизации риска нарушений из-за возможного приостановления со стороны апелляционного суда. Прокуратура готова явиться в суд в любое будущее время, назначенное судьей.

Прокуратура также подчеркнула свою осведомленность о необходимых мерах безопасности для судебных появлений и заявила, что подача немедленного апелляционного ходатайства может привести к значительным подготовительным шагам, которые затем могут быть нарушены апелляционным разбирательством.

Если Мерчан удовлетворит просьбу Трампа, приговор может быть существенно отложен. Если суд откажется от аргумента Трампа о неприкосновенности и он подаст несколько апелляций tanto в государственные, как и федеральные суды, завершение этих апелляций может занять несколько месяцев или больше. Апелляционные суды также могут отложить приговор Трампа до завершения процесса апелляции.

Ранее в этом году Трамп был признан виновным в 34 уголовных преступлениях за фальсификацию деловых записей для сокрытия выплаты за молчание порнозвезде, которая утверждала, что у нее была сексуальная связь с Трампом перед выборами 2016 года. Трамп продолжает отрицать эти утверждения.

Трамп утверждает, что недавнее решение Верховного суда о президентской неприкосновенности подразумевает, что некоторые доказательства, в том числе показания Хоуп Хайкс и официальные твиты Трампа, не должны были предъявляться жюри. Однако прокуроры настаивают на том, что приговор остается действительным, так как представленные на суде доказательства были признаны "взвешенными".

Юристы Трампа утверждают, что им понадобится дополнительное время для изучения вариантов апелляции в государственных и федеральных судах в случае провала их аргумента о неприкосновенности. Они также заявляют, что приговор Трампа во время раннего голосования в некоторых штатах будет costituire "вмешательство в выборы".

Ранее Трамп просил Мерчана перенести его первоначальную дату приговора, которая изначально была назначена на июль. В то время прокуратура не возражала против переноса даты, и судья впоследствии перенес приговор на сентябрь.

Политические дебаты, окружающие правовой случай Трампа, повлияли на его просьбу о переносе приговора, стремясь оспорить решение судьи о президентской неприкосновенности после выборов в ноябре. Позиция прокуратуры в этом случае заключается в том, чтобы решить, является ли отсрочка необходимой для поддержания упорядоченного процесса апелляционного разбирательства.

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