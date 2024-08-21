Перенос на возобновляемые источники энергии в Китае - Одобрение нескольких атомных электростанций одновременно в регионах Пекина

В один стремительный шаг Пекин дает зеленый свет строительству одиннадцати новых атомных электростанций. Стоимость оценивается примерно в 220 миллиардов юаней, что эквивалентно около 28 миллиардам евро. Сроки строительства установлены в рекордные пять лет, намного меньше, чем в промышленно развитых западных странах. Стоимость и сроки на единицу в разы ниже, чем у западных аналогов. В целом, инфраструктурные проекты Китая обычно укладываются в бюджет и сроки. Строительство одиннадцати реакторов одновременно кажется невероятным, но одобрение десяти станций каждый из предыдущих двух лет указывает на тенденцию.

Лидер в ядерной энергетике

Блумберг прогнозирует, что к 2030 году Китай обгонит Францию и США и станет крупнейшим производителем ядерной энергии в мире. В настоящее время в стране работает 56 реакторов, которые дают около 5% электроэнергии. Однако этот процент, как ожидается, существенно возрастет, так как ежегодно планируется строить по 10 новых реакторов.

Это большие энергетические объекты. Развитие миниатюрных модульных реакторов замедлилось, но недавно введенный в эксплуатацию испытательный реактор четвертого поколения, газохлаждаемый высокотемпературный, может генерировать и тепло, и электроэнергию. Эта инновационная конструкция отличается повышенной безопасностью по сравнению с существующими моделями. Из одиннадцати одобренных реакторов шесть - типа Хуалонг Один, которые почти полностью созданы с использованием национальных знаний и компонентов.

Акцент на ветровую и солнечную энергию

Несмотря на значительный рост ядерной энергетики, Китай сохраняет приверженность возобновляемым источникам. Удельный вес ядерной энергии в энергобалансе страны в последнее время снизился, в то время как доля ветровой и солнечной энергии соответственно возросла. Это связано с доминированием Китая в технологии фотоэлектрических панелей, значительным снижением цен на солнечные панели и возможностью локальной установки. Периодичность производства энергии, главный вызов для возобновляемых источников, будет решена с помощью продвинутых аккумуляторов с увеличенным сроком службы и насосно-аккумулирующих электростанций.

Источники: Global Times, Bloomberg, ABC

Стратегическое решение Китая построить одиннадцать новых атомных электростанций - это значительный шаг на пути к тому, чтобы стать крупнейшим производителем ядерной энергии в мире, как прогнозирует Блумберг к 2030 году. При нынешнем вкладе всего 5% в энергетику страны этот шаг существенно увеличит производство ядерной энергии в Китае.

Одобренное строительство этих атомных электростанций, а также десять, одобренных каждый год в предыдущие два года, ставят Китай во главе глобальной ядерной энергетики.

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