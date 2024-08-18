Однако высокая цена на ремонт смартфона служит препятствием...

При поломке смартфона многие люди предпочитают купить новый вместо того, чтобы отремонтировать существующий. Однако ремонт часто бывает более экологичным и выгодным по цене.

Поврежденный смартфон часто остается без дела, так как многие пользователи колеблются из-за предполагаемых высоких затрат на ремонт или неопределенности в отношении ремонтопригодности. Но есть веские причины дать старому телефону еще один шанс - не только из экологических соображений, но и для экономии денег.

Недавние данные ассоциации TÜV показывают, что лишь около одной трети немцев отремонтировали свои сломанные смартфоны в последние пять лет. Большинство избегают ремонта из-за опасений высоких затрат или неопределенности в отношении ремонтопригодности.

Люди с навыками DIY или уверенностью в себе часто могут отремонтировать свои устройства самостоятельно: запасные части и руководства по ремонту доступны tanto online, как и от производителей. Для тех, кто предпочитает профессиональную помощь, ремонт можно сделать в местных мастерских, через онлайн-провайдеров или даже напрямую у производителей. Но стоимость ремонта не должна быть близка к цене нового устройства, иначе усилия не оправдают себя.

Портал по защите прав потребителей Mobilsicher.de предоставляет руководство по дальнейшим действиям:

Используйте гарантию и гарантии

В течение первых двух лет после покупки воспользуйтесь гарантией и удерживайте продавца ответственным за любые дефекты. В качестве альтернативы или после истечения двух лет имеет смысл проверить, предлагает ли производитель дополнительные добровольные гарантии.

Самостоятельно вызванные проблемы, такие как повреждение водой или повреждение дисплея из-за падения, не покрываются гарантией и обычно не покрываются гарантиями производителя.

Оцените и сравните цены

Если розничный продавец или производитель не покрывают ремонт, ищите надежные и доступные сервисы ремонта - как в Интернете, так и в местных мастерских, а также через производителей или их партнеров. Фактически, самый дешевый сервис обычно включает очистку от воды, которая стоит около 30 евро. Новая камера стоит около 50 евро. Новая батарея, включая установку, часто стоит от 50 до 100 евро. Замена дисплея может стоить 100 евро или больше.

Подготовьтесь к посещению мастерской и консультации

Вооружившись информацией о ценах, вы также можете запросить конкретную смету от мастерской. В любом случае важно обсудить точный процесс ремонта и будет ли устройство проверено (что не должно стоить более 15 евро).

Если детали нужно заменить, спросите, они новые, восстановленные или оригинальные. Это особенно важно для ремонта iPhone, так как Apple активирует только оригинальные детали.

Также важно создать резервную копию всех важных данных и затем удалить их (сбросить устройство до заводских настроек), чтобы предотвратить несанкционированный доступ или неправомерное использование личных или конфиденциальных данных в случае, если что-то пойдет не так во время ремонта и телефон будет передан в мастерскую разблокированным.

Рассмотрите инициативы по ремонту и бонусы за ремонт

Ремонтные кафе являются альтернативным решением между DIY и походом в профессиональный магазин, где опытные люди или профессионалы помогают нуждающимся своим знанием и инструментами.

Примечание: Жители Тюрингии получают так называемый бонус за ремонт от государства. Бонус составляет 50% от общего счета-фактуры (без НДС). Максимум 100 евро на человека в календарный год доступно. Общий счет-фактура должен быть не менее 50 евро. Исключение: те, кто покупает запасные части для ремонтного кафе, также могут получить возмещение за счета-фактуры от 25 евро.

Бонусы за ремонт уже доступны в городах, таких как Штарнберг, Ашаффенбург и Мильтенберг. В Берлине он будет доступен с сентября 2024 года.

Рассмотрев приведенные советы, если ваш смартфон неисправен, было бы полезно изучить варианты ремонта, прежде чем прибегать к новому приобретению. Рекомендуется использовать гарантию и гарантии в течение первых двух лет после покупки и оценивать и сравнивать цены на ремонт от различных источников, чтобы гарантировать доступность.

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