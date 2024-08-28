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Одиночка радуется возвращению в качестве персонажа "Плейбоя".

Понимаете мой ночной распорядок?

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут

Одиночка радуется возвращению в качестве персонажа "Плейбоя".

Стелла Штегманн, названная "Мисс января" в 2020 году, теперь стала новой "Холостячкой" и отмечает это фотосессией для "Плейбоя". Даже будучи "Плейгёрл", она советует быть осторожной, так как она первая бисексуальная Холостячка в шоу RTL.

С её уже установленной популярностью, благодаря участию в "Слишком горячо, чтобы обращаться" на Netflix в прошлом году, стать главной героиней нового сезона "Холостячки" на RTL+ - отличная возможность для 27-летней Штегманн. "Я была в восторге и очень счастлива!" - говорит она в интервью для специального выпуска "Плейбоя" "Самые красивые 'Холостячки' и 'Холостяки'", который выйдет в эту четверг. И, конечно, она не только поговорила с журналом, но и позировала обнажённой для этого случая.

Тем не менее, давайте сосредоточимся на том, что говорит Штегманн: "Я могла только представить 'Холостячку'. Это действительно мечта сбывается. Я была большим поклонником шоу в течение долгого времени", - подчёркивает она.

Родившаяся в Франкфурте, Штегманн привносит свежую энергию в шоу RTL. "Я первая бисексуальная Холостячка, и я рада иметь эту функцию роли модели", - объясняет она своё решение встречаться и с мужчинами, и с женщинами. "Меня привлекают оба пола, просто должно быть что-то, что щёлкнет", - говорит Штегманн.

"Это волнительно, ты в центре внимания", - говорит она о своей роли в шоу. "И я люблю флиртовать! Но сделать выбор совсем нелегко", - объясняет она. Штегманн также признаёт, что нелегко получать поддержку от своего окружения: "Моя мама уже критически относится к моим занятиям. Но она также сказала, что очень гордится. Если бы я подписалась на полностью мусорное шоу, это было бы по-другому".

Шоу-мусор на RTL? Никогда! Итак, Штегманн может представить себе участие в таких шоу, как "Ниндзя-воин" или "Пусть танцуют все" в будущем. Она также любит обсуждать серьёзные темы в своём Instagram. "Я заметила, что открытое общение обогащает жизнь, и я надеюсь, что смогу сделать разницу, ломая табу. Темы, такие как бисексуальность, должны быть обсуждаться больше. Многие люди всё ещё не понимают, что это нормально", - объясняет она в интервью "Плейбою".

Так в чём же основное отличие между встречами с мужчинами и женщинами, по мнению Штегманн? "У меня больше опыта с мужчинами, это ясно. Я знаю, как флиртовать или что делать в постели", - признаёт она. "С женщинами всё ново для меня, и я узнаю себя лучше", - добавляет она и признаётся: "Сперва я полностью теряюсь с женщинами".

Хотя у неё такое же тело, как и у её женских коллег, "каждая женщина разная, и то, что нравится мне, может не нравиться другой женщине", - объясняет Штегманн. Иногда она чувствовала себя потерянной и думала: "Окей, теперь я понимаю, почему мужчины испытывают трудности с поиском клитора, или почему некоторые вещи кажутся странными".

В предстоящем специальном выпуске "Плейбоя" "Самые красивые 'Холостячки' и 'Холостяки'" Стелла Штегманн делится своим волнением и позирует обнажённой для журнала. Несмотря на свой титул "Плейгёрл", Штегманн советует быть осторожной, так как она ломает новый путь как первая бисексуальная Холостячка в шоу RTL.

Каждый будний день Степманн украшает экраны RTL+ в роли главной героини сериала 'Холостяк', начиная с понедельника.
Стегман украшает обложку свежего эксклюзивного номера 'Playboy'.

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