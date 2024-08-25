- Одиннадцатый день в пустыне: нарядное платье и отсоединенный палец

Для Гюльчихи Зигель это завершение, сказка. 49-летняя Зигель покидает летний джунгль RTL. С 7-ми к 1-му большинством другие участники воскресного эпизода RTL+ "Я звезда – Легенда джунглей" выбрали реальную звезду Джиджи Бирофьо (25) вместо Зигель, дочери композитора Ральфа Зигеля. "Самое выдающееся 7-ми к 1 с 2014 года полуфинала чемпионата мира", - отметил ведущий Ян Кёппен, вспоминая легендарную победу Германии над Бразилией.

Криптонит костра

Зигель и Бирофьо стали участниками из-за проваленного задания с едой в предыдущем эпизоде – ни та, ни другая не смогла полностью съесть сердечко Спиессбока (Зигель) или тарантула в желе (Бирофьо).

"Когда ты вылетишь, тебе помогут"

Только союзница Зигель Георгина Флёр голосовала за то, чтобы она осталась в южноафриканской дикой местности. Остальные, после различных споров о правилах, подозрений в нарушении правил и особенно драматических ужинов, предпочли, чтобы Зигель ушла. Даже её якобы союзник, ведущий Мола Адебиси, проголосовал против Зигель, сославшись на её "кашель" как на причину. Бирофьо обвинила его в страхе: "Георгина права насчет маленьких яичек".

Сталин и Берлинская стена

Другие были более прямыми в отношении Зигель: "Это была лучшая номинация", - воскликнула реальная звезда Элена Мирас. Сара Кнаппик, все еще злая из-за того, что Зигель сравнила её стиль руководства в лагере со сталинскими тактиками, говорила о карме и вспоминала, сравнивая ситуацию с диктатурой ГДР: "Мне пришлось строить свою собственную стену".

"Что за горе"

Изгнанная Зигель сначала казалась смущенной, в основном глядя вниз, когда её товарищи по лагерю объясняли свой голос, но затем разразилась гневными слезами, когда поняла, что проведет еще одну ночь в джунглях: "Что за горе". Она все еще надеялась на поворот сюжета до конца, но осталась разочарованной.

История о разрезанной ноге

Также шла дискуссия о пропавшем пальце. Георгина Флёр раскрыла, что ей ампутировали палец, потому что он затмевал другой палец, и она страдала от этого дефекта: "У меня были настоящие комплексы". Ответ Мола Адебиси: "По моему мнению, это самая глупая косметическая операция, о которой я когда-либо слышал".

Драма в испытании джунглей

Однако это был не только ампутированный палец, который поставил Флёр в центр внимания. После завершения другого испытания джунглей с Сарой Кнаппик и Кадером Лотом произошла драма – хотя они ранее справились с крокодилами в одиночку и собрали пять звезд для троих.

"Испытание ужаса"

Сначала трое участников согласились, что Кадер не должен возвращаться в "Испытание ужаса", и они будут довольны звездами Георгины, так как все звезды будут потеряны, если она не выйдет вовремя.

Кнаппик и Лот, по-видимому, забыли об этом соглашении по возвращении в лагерь. Флёр, как они утверждали, пыталась пройти испытание в одиночку, чтобы сделать их плохими, оставив Флёр в замешательстве, так как она believed, что была целью для изгнания после ухода Зигель.

В мире немецкого реалити-шоу дочь композитора Ральфа Зигеля, Гюльчиха Зигель, столкнулась с выбыванием в "Я звезда – Легенда джунглей". Несмотря на поддержку союзницы Георгины Флёр, большинство проголосовало за продвижение реальной звезды Джиджи Бирофьо.

Несмотря на известный успех её отца в написании песен для конкурса Евровидение, пребывание Гюльчихи Зигель в джунглях было отмечено несколькими скандалами, что в конечном итоге привело к её выбыванию.

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