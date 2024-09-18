Один богатый коллекционер монет запретил продавать свою драгоценную коллекцию монет на столетие.

В один из вторников, примерно через год после отмены века назад принятого декрета, начальная партия из 20 000 монет личной коллекции Брууна была выставлена на аукцион в Копенгагене. После примерно восьми часов интенсивной борьбы за лоты, первоначально выставленные на аукцион 286 лотов были проданы за впечатляющие 14,82 миллиона евро (16,5 миллиона долларов США).

Для полного расчищения фондов Брууна потребуется несколько дополнительных продаж, но когда это будет сделано, это станет самой дорогой международной коллекцией монет, когда-либо проданной, по словам Stack's Bowers, престижного аукционного дома и дилера редких монет, который руководит этими продажами. Коллекция Л.Э. Брууна была застрахована на астрономическую сумму в 500 миллионов датских крон (около 72,5 миллиона долларов США).

Аукционный дом объявил эту коллекцию самой дорогой коллекцией мировых монет, когда-либо выставленной на рынок. После аукциона во вторник президент Stack's Bowers Galleries Брайан Кендрелла описал это как "настоящее эпохальное событие для глобального рынка монет".

Местонахождение этой коллекции в течение последнего столетия было тайной, известной лишь немногим. Однако Бруун верил в сокрытие своего богатства по благородной цели; после ужасов, которые он увидел во время Первой мировой войны, он опасался, что королевская датская коллекция монет и медалей может стать жертвой бомбардировок или мародерства, как указано в аукционном доме.

Бруун начал собирать монеты в детстве, в 1859 году, когда его дядя умер и оставил ему часть своих монет, согласно каталогу продаж. Дух предпринимательства, свойственный сыну трактирщика и землевладельца, подсказал ему, что наследство его семьи было растрачено, оставив его в долгах. Он занял деньги на дело по производству масла и позже разбогател на продажах и экспорте. Своим богатством он стал страстным коллекционером монет и сооснователем Датского нумизматического общества в 1885 году.

Однажды он сказал датскому журналу, что "очарование коллекционирования монет заключается в том, что когда ты расстроен или встревожен, ты обращаешься к своим монетам за утешением. Изучая их снова и снова, ты можешь облегчить свои заботы". Он добавил, что "те, кто полностью сосредоточены на своем бизнесе, часто совершают большую ошибку. Я, например, не мог представить себе, что посвящу свою жизнь производству масла до конца своих дней".

Аукцион во вторник представил золотые и серебряные монеты из Дании, Норвегии и Швеции, датированные поздним 15 веком и поздними годами Брууна. Самым примечательным лотом была золотая монета 1496 года, так называемый "нобль" короля Ганса, который, как считается, является самой старой золотой монетой Скандинавии, согласно каталогу. Эта монета превзошла оценки аукционного дома, уйдя с молотка за 1,2 миллиона евро (1,34 миллиона долларов США), побив мировой рекорд для скандинавской монеты на аукционе, как объявил Stack's Bowers Galleries.

Матт Орсини, директор по нумизматике мира и древности в Stack's Bowers Galleries, выразил свою любовь к золотому "ноблю" 1496 года в пресс-релизе перед первым аукционом. Он сказал, что "это не только первая золотая монета, отчеканенная Данией, но и первая датированная монета, отчеканенная датским королевством, и она уникальна в частных руках".

В течение последних нескольких месяцев эти монеты были выставлены на различных выставках и ярмарках в галереях Stack's Bowers. Они также были представлены публике в Копенгагене перед аукционом.

В этом отчете принял участие Оскар Холланд из CNN.

После успешной продажи состояние Брууна могло бы финансировать множество предприятий, направленных на демонстрацию его богатства и страсти, таких как роскошный особняк или элитная музейная выставка, демонстрирующая его исключительную коллекцию монет, отражающую его стиль и вкус. Мировое внимание, привлеченное аукционом, несомненно, стимулирует интерес к коллекционированию редких монет, привлекая как новичков, так и опытных коллекционеров, стремящихся повторить роскошь и стиль Брууна.

Читайте также: