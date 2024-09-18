Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостироскошь

Один богатый коллекционер монет запретил продавать свою драгоценную коллекцию монет на столетие.

Датский магнат молочной промышленности Л.Э. Бруун, скончавшийся ранее, включил в свое завещание любопытное условие, запрещающее продавать свою обширную коллекцию монет в течение столетия. Срок этого ограничения истек.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 3 минут

Один богатый коллекционер монет запретил продавать свою драгоценную коллекцию монет на столетие.

В один из вторников, примерно через год после отмены века назад принятого декрета, начальная партия из 20 000 монет личной коллекции Брууна была выставлена на аукцион в Копенгагене. После примерно восьми часов интенсивной борьбы за лоты, первоначально выставленные на аукцион 286 лотов были проданы за впечатляющие 14,82 миллиона евро (16,5 миллиона долларов США).

Для полного расчищения фондов Брууна потребуется несколько дополнительных продаж, но когда это будет сделано, это станет самой дорогой международной коллекцией монет, когда-либо проданной, по словам Stack's Bowers, престижного аукционного дома и дилера редких монет, который руководит этими продажами. Коллекция Л.Э. Брууна была застрахована на астрономическую сумму в 500 миллионов датских крон (около 72,5 миллиона долларов США).

Аукционный дом объявил эту коллекцию самой дорогой коллекцией мировых монет, когда-либо выставленной на рынок. После аукциона во вторник президент Stack's Bowers Galleries Брайан Кендрелла описал это как "настоящее эпохальное событие для глобального рынка монет".

Местонахождение этой коллекции в течение последнего столетия было тайной, известной лишь немногим. Однако Бруун верил в сокрытие своего богатства по благородной цели; после ужасов, которые он увидел во время Первой мировой войны, он опасался, что королевская датская коллекция монет и медалей может стать жертвой бомбардировок или мародерства, как указано в аукционном доме.

Бруун начал собирать монеты в детстве, в 1859 году, когда его дядя умер и оставил ему часть своих монет, согласно каталогу продаж. Дух предпринимательства, свойственный сыну трактирщика и землевладельца, подсказал ему, что наследство его семьи было растрачено, оставив его в долгах. Он занял деньги на дело по производству масла и позже разбогател на продажах и экспорте. Своим богатством он стал страстным коллекционером монет и сооснователем Датского нумизматического общества в 1885 году.

Однажды он сказал датскому журналу, что "очарование коллекционирования монет заключается в том, что когда ты расстроен или встревожен, ты обращаешься к своим монетам за утешением. Изучая их снова и снова, ты можешь облегчить свои заботы". Он добавил, что "те, кто полностью сосредоточены на своем бизнесе, часто совершают большую ошибку. Я, например, не мог представить себе, что посвящу свою жизнь производству масла до конца своих дней".

Аукцион во вторник представил золотые и серебряные монеты из Дании, Норвегии и Швеции, датированные поздним 15 веком и поздними годами Брууна. Самым примечательным лотом была золотая монета 1496 года, так называемый "нобль" короля Ганса, который, как считается, является самой старой золотой монетой Скандинавии, согласно каталогу. Эта монета превзошла оценки аукционного дома, уйдя с молотка за 1,2 миллиона евро (1,34 миллиона долларов США), побив мировой рекорд для скандинавской монеты на аукционе, как объявил Stack's Bowers Galleries.

Матт Орсини, директор по нумизматике мира и древности в Stack's Bowers Galleries, выразил свою любовь к золотому "ноблю" 1496 года в пресс-релизе перед первым аукционом. Он сказал, что "это не только первая золотая монета, отчеканенная Данией, но и первая датированная монета, отчеканенная датским королевством, и она уникальна в частных руках".

В течение последних нескольких месяцев эти монеты были выставлены на различных выставках и ярмарках в галереях Stack's Bowers. Они также были представлены публике в Копенгагене перед аукционом.

В этом отчете принял участие Оскар Холланд из CNN.

После успешной продажи состояние Брууна могло бы финансировать множество предприятий, направленных на демонстрацию его богатства и страсти, таких как роскошный особняк или элитная музейная выставка, демонстрирующая его исключительную коллекцию монет, отражающую его стиль и вкус. Мировое внимание, привлеченное аукционом, несомненно, стимулирует интерес к коллекционированию редких монет, привлекая как новичков, так и опытных коллекционеров, стремящихся повторить роскошь и стиль Брууна.

Норвежская монета XVII века, посвященная королю Фредерику, была приобретена заretärные 432 000 евро, что эквивалентно примерно 481 000 долларов. Риверс монеты представляет собой художественное изображение Акерсхуса, расположенного в Осло, на фоне океана.
Редкая старая монета из золота, отчеканенная в 1496 году, существенно превзошла ожидания и была продана за безпрецедентные 1,2 миллиона евро (эквивалентно $1,34 миллиона) на аукционе, прошедшем во вторник.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Виккен Егпариан, занимающий пост вице-президента нумизматических продаж в Stack's Bowers Galleries,...
Культура

Один богатый коллекционер монет запретил продавать свою коллекцию монет на столетие.

Датский бизнесмен Л.Э. Бруун, скончавшийся в прошлом, оставил в своем завещании необычное условие. Его значительная коллекция монет не может быть продана на аукционе в течение столетия. Теперь, спустя столетие, это ограничение больше не действует.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Кристина Пышкова и семь других участниц украсили сцену на финале конкурса Мисс Вселенная, прошедшем...
Культура

Индивидуальные споры о запрете участия матерей в конкурсах Мисс Америка и Мисс Мир

Жительница Нью-Йорка, женщина, выступает за изменение традиционных правил конкурсов Мисс Америка и Мисс Мира, которые в настоящее время запрещают участие матерям.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Руководящий совет решил выдвинуть предложение о законе, направленном на защиту работников от опасностей, связанных с контактом с ионизирующим излучением.
Культура

Руководящий совет решил выдвинуть предложение о законе, направленном на защиту работников от опасностей, связанных с контактом с ионизирующим излучением.

Руководящий совет решил выдвинуть предложение о законе, направленном на защиту работников от опасностей, связанных с контактом с ионизирующим излучением. Претенденты на место в "Кто хочет стать миллионером?" должны обладать не только умом, но и терпением. Неспокойный политический стратег из Нижней Баварии предлагает стать примечательным примером. 33-летний учитель начинает

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Откровенное выступление Д'Фарао Уон-А-Тай на премии "Эмми" освещает проблему пропавших и убитых женщин-коренных жителей.
Культура

Откровенное выступление Д'Фарао Уон-А-Тай на премии "Эмми" освещает проблему пропавших и убитых женщин-коренных жителей.

На церемонии награждения Эмми в воскресенье актер сериала «О enfrentó Rest stop dogs» Д’Фарао Вун-А-Тай на красной ковровой дорожке в черном смокинге продемонстрировал вызывающее внимание кроваво-красное пятно на губах.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.
Спорт

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер. Новым главным тренером АС Roma стал хорватский специалист Иван Юрич, всего через несколько часов после увольнения легендарного Даниэле Де Росси. Об этом официально объявил совет директоров клуба поздно вечером. Ранее Юрич тренировал «Торино» до конца летнего сезона. 49-летний Юрич подписал контракт с владельцем клуба

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.
Политика

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера. В то же время, одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане, по наблюдениям специалистов, служит демонстрацией мощи Израиля, хотя правительство Иерусалима не взяло на себя публичную ответственность. Этот инцидент является унизительным для "Хезболлы", так как он раскрывает уязвимости в безопасности организации. Известная своей

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Свидетели оказали первоначальную помощь человеку после авиационной атаки на Харьков примерно в...
Политика

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования.

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования. 10:30 Национальная гвардия Украины может ежедневно развернуть до десяти разведывательных дронов По словам бригадного генерала Вадима Гладкова, озвученным на сайте "Укринформ", батальон Национальной гвардии Украины может использовать до десяти разведывательных дронов в день. Интересно, что

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Известный журналист Адриан Войноваровски покидает ESPN и станет менеджером мужской баскетбольной...
Спорт

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете.

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете. Войнарowski уходит из журналистики, чтобы занять должность генерального менеджера мужской баскетбольной команды своего бывшего университета, Св. Бонавентуры, как он объявил. "Тридцать семь лет назад газета The Hartford Courant предоставила мне мою первую

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно