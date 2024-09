Очевидные различия между Харрисом и Трампом очевидны в их готовности к предстоящим дебатам на следующей неделе.

Для Харрис, наличие дублера бывшего президента, одетого в его фирменный красный галстук, помог ей визуализировать предстоящую ситуацию. С другой стороны, Трамп отказался использовать спarring-партнера для имитации Харрис, вместо этого решив повторить импровизированное "время политики", которое составляло его подготовку к дебатам против президента Байдена в июне.

Встреча закончилась катастрофой для действующего президента, который положительно завершил свою переизбрание через три недели, превратив президентскую гонку в неизведанные территории. Инсайдеры, близкие к Трампу, настаивают на том, что его подготовка к дебатам осталась практически неизменной несмотря на смену лидера демократической партии. Однако есть одно заметное отличие: зачисление одного из бывших конкурентов Харрис, Тулси Габбард, бывшего представителя Гавайев, которая баллотировалась на пост президента как демократ в 2020 году, с конкурентным полем, также включавшим Харрис.

Включение Габбард особенно значимо, учитывая напряженные обмены, в которых она участвовала с Харрис во время своей избирательной кампании в 2020 году, что оставило Харрис заметно обеспокоенной.

Вопрос о том, приведет ли новая стратегия Трампа с этой новой, более молодой кандидатурой к подобным результатам, остается открытым. С другой стороны, команда Харрис видит в ней аутсайдера из-за значительного опыта Трампа в общих дебатах, что делает это его седьмым дебатом в целом - больше, чем у любого кандидата в истории.

В течение недели, предшествующей вторничному противостоянию, Трамп придерживается довольно легкого графика предвыборной кампании, перемещаясь между своими курортами в Бедминстере и Мара-Лаго, а также в Trump Tower в Манхэттене, где советники заявили, что он выделил "время политики" в своем расписании.

Альянсы советовали Трампу сосредоточиться на инфляции и иммиграции, стремясь представить Харрис как действующего кандидата в этой гонке. Многие из окружения Трампа считают, что их лучший шанс на победу в ноябре заключается в ассоциации Харрис с менее популярными аспектами Байдена, в частности, экономика и иммиграция, где опросы показали, что Трамп имеет существенное преимущество перед Байденом среди избирателей, а Харрис, похоже, сокращает разрыв.

Команда Трампа разрабатывает потенциально эффективные ответы на репродуктивные права, ожидая, что Харрис может сделать акцент на этом вопросе во время дебатов.

Команды Харрис и Трампа продолжают переговоры о правилах дебатов, в частности, будет ли микрофон выключен, когда кандидат не говорит. Команда Харрис выступает за то, чтобы микрофоны оставались активными в течение всего дебата, в то время как команда Трампа поддерживает их отключение, когда другой кандидат говорит, следуя правилам, установленным во время дебатов CNN в июне. Команда Трампа утверждает, что этот вопрос окончательно решен.

Харрис пересматривает свою подготовку, чтобы соответствовать стандартам лидера выборов

Даже до того, как Байден выбыл, а Харрис стала демократическим лидером, вице-президент начала строить команду по подготовке к дебатам, готовясь к вызову Трампа, который баллотировался на пост сенатора от Огайо Дж.Д. Вэнс.

Ее восхождение к демократическому номинанту придало срочности подготовке, с новым противником для изучения и ставками, значительно возросшими.

В течение последнего месяца Харрис участвовала в репетициях дебатов с небольшой командой советников, возглавляемой Рохани Коскоглу, значительным политическим советником, и Кэрен Дунн, опытным демократическим специалистом по дебатам. Другие участники репетиций включают главного советника Белого дома Харрис Лоррейн Вольес; главного советника по кампании Шейлу Нокс; и Сеана Клегга, опытного стратега.

Подготовка включает в себя имитационные сессии дебатов, в которых роль Трампа играет Филипп Рейнс, давний помощник Хиллари Клинтон, который имитировал Трампа во время репетиций дебатов Клинтон в 2016 году.

Харрис получила совет от двух демократов, которые когда-либо стояли на дебатной сцене против Трампа: Байдена и Клинтон. Харрис поддерживает близкие отношения с обоими, и они предоставили ценные советы с тех пор, как она стала номинантом.

Тем не менее, даже некоторые из самых преданных сторонников Харрис предостерегают от того, чтобы считать победу само собой разумеющейся перед шоуdown. В интервью CNN на этой неделе губернатор Иллинойса Дж.Б. Притцкер заявил, что недооценивать Трампа было бы ошибкой, ссылаясь на дебаты, которые Трамп выиграл против Байдена и Клинтон.

"Мы не должны предполагать, что каким-то образом Камала Харрис имеет большую способность выиграть дебаты, чем Дональд Трамп. Они появятся как значительные соперники с резко отличающимися взглядами. И я верю, что обеспечение того, чтобы их уникальные точки зрения были представлены, в то время как избегание, честно говоря, быть сбитым с толку Дональдом Трампом, будет критически важно для Камалы Харрис".

Трамп придерживается знакомых методов несмотря на землетрясения в гонке

Люди вокруг Трампа избегают использовать слово "подготовка", когда говорят о дебатах. Никто не ожидает, что кто-то будет играть роль Харрис, так же как никто не играл роль Байдена перед июньским дебатом.

В некоторых случаях советники выступали в роли модераторов, но чаще всего эти беседы функционируют как брифинги с периодическими вопросами.

Среди тех, кто помогает с политическим обзором, есть старшие советники Джейсон Миллер и Винс Хейли, а также Стивен Миллер.

Представитель Флориды Мэтт Гаetz, который помогал готовить Трампа к дебату против Байдена, также, как ожидается, примет участие в этом раунде подготовки.

Хотя команда Трампа стремится достичь аналогичных результатов, как в первом дебате против Байдена, некоторые союзники бывшего президента признают, что Харрис - это другой тип дебатера по сравнению с нынешним президентом. Союзники также выразили озабоченность по поводу тона, который Трамп будет использовать с Харрис, отмечая, что его часто агрессивный тон может по-разному восприниматься женщиной.

Источники указывают на то, что Харрис хорошо осведомлена о подходе Трампа на сцене.

"Она глубоко осознает, кто он и что он принесет", - сказал один источник из кампании CNN, добавив: "У нее есть стратегия, у нее есть видение, она его представит".

В расстановке сил в гонке произошел фундаментальный сдвиг. Согласно недавнему опросу ABC News/Ipsos, 46% потенциальных избирателей положительно относятся к Харрис, в отличие от 43%, которые относятся к ней отрицательно. С другой стороны, Трамп может похвастаться разочаровывающим рейтингом одобрения в 33% по сравнению с ошеломляющими 58%, которые относятся к нему отрицательно.

В предстоящую вторник на дебатной сцене произойдет их ближайшее столкновение в профессиональном плане. Их предыдущая встреча произошла в зале заседаний Палаты представителей во время выступлений Трампа с посланием о положении страны; он пропустил инаугурацию, когда она вступила в должность вице-президента.

Возможность личной встречи уже несколько недель не выходит у Харрис из головы, по мере того как она наращивает свой предвыборный штаб и готовится к возможным нападкам со стороны своего оппонента. Сторонники призывают Харрис воздержаться от личных ответов, чтобы не попасться на уловки Трампа.

Бразил, близкий союзник Харрис и бывший менеджер кампании Ал Гора в 2000 году, разделяет это мнение, ссылаясь на выступление Трампа на дебатах с Клинтон в 2016 году.

"Подготовьте Харрис к тому, что Трамп войдет с горячим нравом, готовый атаковать и возможно, сбить ее с толку", - посоветовал Бразил, подчеркивая доминирующее присутствие Трампа на сцене.

"Это кандидат и бывший президент, который мастерски владеет сценой. Это его конек", - подчеркнул Бразил. "Не пытайтесь соперничать с кем-то, кто мастер в этом".

Вместо этого сторонники, подобные Бразилу, подчеркивают важность придерживаться своей повестки дня.

"В таких условиях нужно представить аргумент, тезис, сообщение, которое они хотят донести о Трампе, а затем использовать доказательства, чтобы укрепить свой аргумент. Вот где навыки прокурора Харрис становятся бесценными", - объяснил бывший советник Харрис CNN.

Подготовка также включает в себя заставлять Харрис отвечать на неудобные темы, чтобы она не столкнулась с ними впервые на сцене, сказал советник. Харрис уже привыкла к личным нападкам из-за увеличения критики республиканцев в последние три года.

Одним из памятных моментов, которые часто вспоминают сторонники, является дебаты Харрис в 2020 году против тогдашнего вице-президента Майка Пенса. В начале, когда Харрис отвечала на утверждение администрации Трампа о том, что их медленная реакция на пандемию Covid-19 была преднамеренной попыткой успокоить американцев, Пенс пытался прервать ее.

"Господин Вице-президент, я говорю", - заявила Харрис.

В преддверии предстоящего президентского дебата Харрис сознательно ограничила свою поездку, посвятив время подготовке. Sources informed CNN that she plans to travel to Pittsburgh on Thursday to prepare with her team, intending to stay for several nights until the debate.

She will then campaign in Pittsburgh on Labor Day, making community visits and continuing her campaign trail in a critical battleground state, according to one of the sources.

Harris's approach resembles President Obama's, who in 2012 held his 'debate camp' at resorts outside Las Vegas and in Williamsburg, Virginia.

Unlike Biden, who retired to Camp David in Maryland without public appearances for a week prior to his disastrous debate in June, Harris's strategy is more akin to Obama's.

В то время как Харрис сосредоточена на пересмотре своей подготовки к дебатам, чтобы соответствовать стандартам, установленным политическими лидерами, такими как Байден и Клинтон, Трамп придерживается своих привычных методов подготовки к дебатам, полагаясь на брифинги и сессии вопросов и ответов, а не на использование doublers.

