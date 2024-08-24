- Очевидное обнаружение орудия убийства в Солингене

В результате расследования было установлено, что орудие, использованное в инциденте со смертельными ударами ножом в Солінгене, было найдено в мусорном баке в центре города. Ранее об этом сообщала газета "Бильд". В ходе инцидента на городском празднике в пятницу вечером погибли трое человек, а восемь получили ранения, пятеро из которых были тяжелыми. Преступник все еще не пойман.

В субботу полиция объявила, что расследование находится в полном разгаре. Рассматриваются несколько мест. Ранее полиция подтвердила сообщения dpa о том, что задержан человек. Проверяется, есть ли связь с преступлением. Однако, по данным источников следствия, этот человек не является разыскиваемым преступником.

Полиция активно расследует инцидент со смертельными ударами ножом в Солінгене, опрашивая множество мест. Несмотря на задержание человека, поиски главного подозреваемого продолжаются, так как задержанный не является тем, кого они ищут в настоящее время.

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