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Федеральные земли ГерманииНовостиПол и пол

Очевидно, что не все приветствовали антигендерные взгляды

В рамках инициативы, возглавляемой hambургской организацией 'Нет более гендерной специфичной лексики в управлении и образовании', пытались оспорить использование гендерных звёздочек и двоеточий. К сожалению, эта инициатива не получила достаточной поддержки.

 and  Wendy Allen
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Попытки запретить внедрение гендерно-нейтральной речи в образовательных учреждениях и чиновничестве...
Попытки запретить внедрение гендерно-нейтральной речи в образовательных учреждениях и чиновничестве Hamburga не увенчались успехом.

- Очевидно, что не все приветствовали антигендерные взгляды

Инициатива "Конец гендерной речи в администрации и образовании" в Гамбурге, похоже, не достигла своей цели. Точное количество подписей сторонников пока не объявлено, так как подписи, полученные по почте и в центрах обслуживания граждан, еще не полностью подсчитаны, заявил Jens Jeep, опекун инициативы. Вероятно, около 66 000 подписей, необходимых для референдума, были собраны всего на несколько тысяч меньше.

К концу срока сбора подписей в среду вечером инициатива уже собрала 36 000 подписей. Тем не менее, дополнительные списки подписей не были добавлены, заявил доверенное лицо Anja Oelkers. Считается, что общее количество подписей останется ниже 40 000. В целом, организаторы ожидают около 55 000-60 000 подписей.

Jeep винит Сенат в том, что период сбора подписей был запланирован на летние каникулы, и плохое управление народной инициативой со стороны властей. "Я уверен, что мы собрали бы 100 000 подписей, если бы не было каникул". Эта идея была подкреплена резким ростом поддержки в последние дни каникул.

Конституционный суд Гамбурга также создал еще одно препятствие для инициативы, отклонив срочное ходатайство о переносе срока сбора подписей в начале июля. Jeep заявил, что они все еще рассматривают возможность подачи конституционной жалобы в Карлсруэ на это решение.

Спонсоры хотели обязать гамбургскую администрацию, образовательные учреждения и муниципальные предприятия прекратить использование гендерных звезд и двойных двоеточий. Законопроект, представленный инициативой, предусматривает, что Сенат должен обязать эти учреждения придерживаться официальных правил, рекомендованных Советом по правописанию немецкого языка, в официальной письменной или электронной коммуникации и публикациях. Инициатива не смогла добиться успеха в Народной ассамблее с этим.

Летом прошлого года оппозиция против гендера успешно инициировала народную инициативу, передав 16 000 подписей в ратушу. Согласно закону о народном законодательстве Гамбурга, народный референдум является вторым этапом процедуры, который мог бы привести к референдуму, если бы было собрано необходимое количество подписей.

Инициатива в Гамбурге стремилась прекратить использование гендерной речи в администрации и образовании, подчеркивая важность рассмотрения tanto ['пола, как и гендера']. К сожалению, инициатива не достигла своей цели, собрав всего около 55 000-60 000 подписей, что значительно меньше необходимых 66 000 для референдума.

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