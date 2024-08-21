Очень важные фразы на австралийском языке для новичков

Австралийцы заслужили репутацию людей, которые привносят свой уникальный акцент в английский язык.

В англоязычном мире они известны тем, что сокращают слова, такие как "sunglasses" до "sunnies", или меняют "swimsuit" на "swimmers". Список можно продолжать.

Со временем австралийский сленг стал популярной темой в Интернете, и многие выражения превратились в тренды TikTok или вошли в основную культуру.

Аmanda Laugesen, главный редактор Австралийского национального словаря, поделилась своими мыслями с CNN Travel через Австралийский национальный университет (ANU). Laugesen объясняет, что многие австралийские выражения имеют корни в британском английском, но австралийский английский также признает слова из языков коренных народов Австралии.

Тема справедливости и антиавторитаризма проявилась в языке по мере его эволюции, отмечает Laugesen.

Если вы планируете подавать заявление на получение гражданства или просто посещать Австралию, вам не захочется пропустить некоторые аутентичные выражения:

Обсудить свои мысли

В Австралии "обсудить свои мысли" - это еще один способ сказать "поговорить". Просто поговорить означает завязать беседу.

Разговор сам по себе - это история. Например, кто-то может "поговорить с вами".

Тяжелая работа

По данным ANU, "yakka" относится к тяжелой работе или физическому труду.

Термин происходит от "yaga", что означает "работа" на языке ягара - традиционном языке ягара, проживающего в районе того, что сейчас известно как Брисбен.

Да или нет, решись

Австралийцы часто используют "да" в начале своих предложений. Однако бывает трудно определить, соглашаются ли они или нет.

Фраза "да, нет" эквивалентна saying no.

"Ты идешь на пляж сегодня?"

"Да, нет, маловероятно."

Невероятно

Австралийцы используют это выражение, чтобы выразить разочарование или недоверие к определенной ситуации.

Его также можно использовать как "далеко за пределами Брюсселя!"

Очень отдаленное место

Фразу, которую австралийцы используют для описания местоположения, очень удаленного от того, где они находятся.

Оно обычно далеко и часто ассоциируется с отсталым или устаревшим местом.

"Они живут в глуши."

Нервный или тревожный

Многие молодые австралийцы скажут, что они "шумные", если они чувствуют тревогу или слишком много думают о ситуации.

Тише

Просто: будь тише.

Однако в австралийской культуре это не особо оскорбительно.

Лицом к реальности

Это выражение происходит из классического австралийского фильма "The Castle", где главный герой, Даррил Керриган, отказывается уступить свой дом, когда банк пытается его приобрести, чтобы построить аэропорт.

Каждый раз, когда Керриган делает предложение, он отвечает: "Скажи ему, что он грезит!"

Теперь эта фраза используется в ответ на то, что кажется нереалистичным запросом.

Лаугесен рассказывает CNN Travel, что к концу 19 века австралийцы полностью приняли свой уникальный акцент и язык - черту, которая сегодня отличает австралийцев от британцев.

"Многое из этого сейчас считается вполне неформальным и даже легкой бранью", - говорит она.

Гнев и разочарование

Пример неформальности в австралийском языке - выражение "cracking the shits".

Хотя оно может не звучать приятно, оно не значит того, что вы, возможно, подумаете.

"Cracking the shits" означает очень злиться на ситуацию. Это похоже на истерику.

Лучший в своем классе

Если кто-то "ants' pants", он превосходен.

Эту фразу используют, чтобы выразить что-то высшего качества.

Преодоление препятствий

В Австралии "бэтлер" - это тот, кто преодолевает - даже в трудных обстоятельствах.

По данным ANU, это относится к человеку с небольшими естественными преимуществами, который усердно работает, получая мало вознаграждения, и проявляет храбрость в этом.

Расслабиться и отдохнуть

Просто: расслабься.

Расслабься на своей ферме - это способ сказать кому-то успокоиться.

Работать как ящерица, пьющая воду

Посвятить все свои силы задаче.

Например, если кто-то позвонит вам, когда вы на работе, вы можете ответить: "Не могу поговорить, я занят, как ящерица, пьющая воду".

Все в порядке

Просто: без проблем, не волнуйся об этом, все хорошо.

Все будет хорошо

По данным ANU, австралийский английский часто использует женский род "она", где стандартный английский мог бы использовать "оно".

"She'll be right" означает, что все будет хорошо.

На зимних Олимпийских играх 2002 года Стивен Бредбери отставал от группы в мужской гонке на 1000 метров в коротком треке, когда вдруг лидер упал, уронив других спортсменов впереди.

Бредбери, держась на значительном расстоянии позади, проскакивает через группу и завоевывает золото, становясь первым зимним олимпийским чемпионом Австралии.

Этот инцидент стал известным культурным символом для австралийцев, и фразу "сделать Бредбери" используют, когда кто-то добивается неожиданной победы.

Пожаловаться

Термин "whinge" - это австралийский сленг для обозначения человека, который не получает того, чего хочет, и поэтому расстроен или разочарован. Пожаловаться - значит быть в плохом настроении. Часто австралийцы называют такого человека "whingy-blighter", если он остается в плохом настроении, несмотря на то, что не получил того, что хотел.

Интересно, согласно Оксфордскому английскому словарю, это слово впервые появилось в 1850-х годах в Великобритании и происходит от глагола "to whinge". Однако, похоже, оно не прижилось в британском английском. Несмотря на это, оно широко используется в разговорной речи Австралии и заслуживает признания.

Курица

Курица - это всего лишь цыпленок. Это важный термин для изучения в Австралии, так как жареные куры продаются в супермаркетах и очень популярны. Розыгрыши куриц также проводятся в пабах и клубах по всей стране, где победители получают куриц в качестве приза.

Впервые это слово было записано как "chuckey" в 1855 году, согласно Австралийскому национальному университету, и с тех пор используется для обозначения других птиц, а иногда и пожилых женщин в форме "старая курица".

'Я не слез с последней бревна!'

Выражение, которое Australians используют, чтобы показать, что они не глупы. Согласно Австралийскому национальному университету, это выражение можно использовать в ответ на кого-то, кто пытается принизить вас, указывая на то, что вы умнее или хитрее, чем кажется.

Иногда это выражение можно использовать, когда кто-то пытается объяснить простой процесс, как если бы это было сложно для того, кто его выполняет. Например:

"Перед тем, как отправиться в поход, проверьте температуру."

"Конечно, приятель! Я не слез с последней бревна!"

Просто добавьте 'о'

Одна из вещей, которую австралийцы любят делать, - это добавлять "о" или "ie" в конце аббревиатуры, чтобы ее сократить, согласно Логгссену. Некоторые из этих слов включают:

Станция обслуживания: АЗС, сокращенная от service station до "service station" или просто "servo".

Парамедик: Сотрудник скорой помощи.

Магазин спиртных напитков: В Австралии алкоголь можно купить только в лицензированных магазинах, которые продают исключительно алкогольные напитки. Они часто называются "bottle-o's".

Послеобеденное время: Австралийцы называют послеобеденное время "арво".

Авокадо: Авокадо называется "аво" в Австралии. Важно различать эти два слова.

Если вы планируете поездку в Австралию и хотите погрузиться в местную культуру, вам может быть полезно выучить некоторые уникальные выражения. Например, вместо того, чтобы спрашивать кого-то, "хотите ли вы поговорить о своих мыслях", вы можете сказать "поговорите с ними". Это значит, что вы хотите поговорить с кем-то и является обычным способом общения в Австралии. Кроме того, если вы столкнетесь с какой-либо "тяжелой работой" или сложной задачей, австралийцы часто называют это "yakka". Это слово происходит от языка ягара, который является традиционным языком ягара, живущих в районе Брисбена.

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