Очень важно для путешественников понять общий австралийский язык

Понимаете ли вы разницу между "сделаю это" и "невероятно"? Или, может быть, "сирены полиции" от "потерять самообладание"?

По всему англоязычному миру они стали известны тем, что сокращают слова, такие как солнцезащитные очки до "соль", купальник до "плавок", послеобеденное время до "арво" – список можно продолжать.

И со временем австралийский сленг стал источником веселья в Интернете – выражения часто превращаются в тренды TikTok (Не ты, Клео!) или проникают в массовую культуру.

Аmanda Laugesen, главный редактор Австралийского национального словаря, из Австралийского национального университета (ANU), сказал CNN Travel, что многие австралийские выражения восходят к британскому английскому, но австралийский английский также уникально включил слова из языков коренных народов Австралии.

Равенство и неповиновение власти стали повторяющимися темами в языке по мере его эволюции, объясняет Laugesen.

Если вы пытаетесь получить гражданство или просто планируете посетить страну кенгуру, вот некоторые настоящие австралийские выражения, которые вам не помешает знать.

Поговорить

В Австралии "поговорить" – это еще один способ сказать "поговорить". Говорить – это просто разговаривать.

Разговор сам по себе – это история. Например, кто-то мог бы "поговорить для вас".

Тяжелая работа

По данным ANU, "yakka" означает труд – или физические усилия.

Термин происходит от "yaga", что означает "труд" на языке ягара – традиционном языке ягара, проживающих в районе того, что сейчас известно как Брисбен.

Да, не особенно

Австралийцы склонны использовать "да" как предлог перед продолжением своей мысли. Однако бывает трудно понять, говорит ли кто-то "да" или "нет".

Поэтому "да, не особенно" означает "нет".

"Вы будете приходить на пляж сегодня?"

"Да, не особенно – я не думаю, что буду."

Сумасшедший

Австралийцы часто используют это слово, чтобы выразить разочарование ситуацией.

Иногда его также используют как "сумасшедшие брокколи!"

Удаленное место

Фразу, которую австралийцы используют для описания места, очень отдаленного от них.

Обычно это сельская местность, и иногда термин подразумевает, что это отсталое место.

"Они живут где-то в глуши."

Страдающий тревогой

Так многие молодые австралийцы называют чувство небольшой тревоги.

Или если вы действительно передумываете ситуацию, вы можете сказать, что "на краю".

Тише

Просто перестаньте говорить.

Но в настоящей австралийской культуре это не особо обидно.

Он утверждает, что он спит

Этот термин происходит из классического австралийского фильма "Замок", где главный персонаж Даррил Керриган защищает свой дом от попыток банка построить новый аэропорт.

Каждый раз, когда Керриган делает предложение, у него есть простой ответ на свой дом: "Он утверждает, что он спит!"

Теперь эта фраза проникла в австралийскую культуру и часто используется в ответ на, казалось бы, невероятный запрос.

Лаугезен сказал CNN Travel, что к концу 19 века австралийцы действительно начали принимать свой собственный уникальный акцент и язык, который "отличает австралийцев от британцев".

"Большинство из этого сейчас считается довольно разговорным и неформальным", – говорит она. "Принятие того, что мы бы сейчас назвали (мягкими ругательствами), как уникально австралийского".

Потерять контроль

Одним из примеров этой неформальности является выражение "потерять самообладание".

Звучит грубо, но это не то, что большинство могло бы подумать.

Потерять самообладание – это потерять самоконтроль, в сущности, еще один способ сказать "впал в истерику".

Самый впечатляющий

Если кто-то "самый впечатляющий", он лучший.

Это выражение подразумевает что-то исключительное.

Персеверировать

В Австралии человек, который упорно трудится, называется "бэтлер".

По данным ANU, это описывает человека с "малыми природными преимуществами, который усердно работает и получает мало вознаграждения, который борется за существование (и который проявляет храбрость в этом)."

Успокойся

Просто: расслабься. Успокойся – это способ сказать кому-то, чтобы он успокоился.

Работать как ящерица, пьющая

Работать как можно harder на определенной задаче.

Например, если кто-то позвонит вам, когда вы на работе, вы можете ответить: "Не могу поговорить, работаю как ящерица, пьющая".

Без суеты

Никаких проблем, не волнуйся об этом, все в порядке.

Все в порядке

По данным ANU, австралийский английский часто использует местоимение "она", в то время как стандартный английский использовал бы "оно".

ANU

Все в порядке – это просто значит, что все в порядке.

Некультурный человек

В Австралии некультурного или неотесанного человека называют "боганом".

По данным словаря Австралийского национального университета, это слово когда-то было оскорблением, но недавно стало использоваться в контекстах, "которые не являются оскорбительными или отрицательными", по словам Австралийского национального словаря.

Происхождение выражения неясно. Считается, что оно может происходить от реки Боган, реки в западном Новом Южном Уэльсе – но ANU сказал, что это, скорее всего, не так. Оно стало популярным в австралийской культуре после того, как его использовали в телесериале 1980-х годов "Комедийная компания".

На зимних Олимпийских играх 2002 года Стивен Брэдбери отставал от группы в финале мужского 1000-метрового конькобежного спорта. Внезапно лидер упал, вызвав цепную реакцию, которая вывела из строя других спортсменов впереди.

Используя представившуюся возможность, Брэдбери помчался мимо хаоса и завоевал золотую медаль, став первым зимним олимпийским чемпионом Австралии. Этот инцидент стал знаменитым культурным символом для австралийцев, и фраза "сделать Брэдбери" используется для описания неожиданного успеха.

Если кто-то не получает того, чего хочет, и расстраивается, говорят, что он "имеет истерику". Элегантное выражение, заимствованное у британцев, "истерика" имеет корни в глаголе "сосать". Это распространенное выражение в австралийском английском, особенно когда кто-то не оправдывает ожиданий.

"Чик" - это просто еще одно название курицы, популярное в Австралии из-за доступности жареных куриц в супермаркетах и частых розыгрышей куриц в пабах и клубах. Эта скромная птица имеет богатую историю, и термин был впервые записан как "чучка" в 1855 году.

Oxford English Dictionary

Существует австралийская фраза "Я не прилетел вчера!", используемая для утверждения своей сообразительности. Это может быть ответом на то, что кто-то недооценивает вашу мудрость, или способом выразить удивление простыми инструкциями, подразумевая, что у вас больше опыта и хитрости, чем они думают.

Уникальное австралийское явление - желание укорачивать слова, добавляя "о" или "и". Например, "серво" для автозаправки, "амбо" для офицера скорой помощи, "ботл-о" для алкогольных магазинов и "арво" для послеполуденного времени, полученное от авокадо.

* АНУ

Оксфордский словарь английского языка

ABC

Выделено:Неожиданная победа: Стивен Брэдбери выигрывает зимние Олимпийские игры 2002 года в мужском финале 1000 метров в конькобежном спортеАвстралийский сленг: Австралийцы используют красочную речь, такую как "сделать Брэдбери", "иметь истерику", "чик", "Я не прилетел вчера!" и укорачивание слов

ВыводПонимание австралийского сленга открывает яркую и творческую культуру. Уникальный язык вплетен в повседневную жизнь и играет значительную роль в выражении эмоций и опыта. От вдохновляющей победы "сделать Брэдбери" до повседневного использования "иметь истерику", австралийский сленг предлагает красочное комментарий к истории, ценностям и идентичности этой страны. И не забудьте "австралийские о": укорачивание слов приходит естественно австралийцам, которые радуются созданию новых выражений каждый день!

После изучения разнообразного мира австралийского сленга пришло время применить эти знания во время вашей поездки в Австралию. Возможно, вы закажете "чико-ролл" на местном фестивале или, может быть, выразите удивление ситуацией, воскликнув: "Я не прилетел вчера!"

Кроме того, если вы окажетесь в удаленном районе, вы можете встретить людей, которые называют себя "борцами", признавая свою упорную работу и стойкость перед лицом трудностей.

ABC

Помните, если вы когда-нибудь почувствуете, что не можете контролировать свои эмоции во время путешествия по Австралии, фраза "спокойно" будет полезна, мягко напоминая сделать глубокий вдох и сохранить самообладание. В конце концов, принятие австралийского сленга не только добавляет захватывающую ноту в ваши путешествия, но и предлагает взгляд на уникальный культурный состав этой увлекательной страны.

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