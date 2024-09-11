- Очень тяжелое положение в автоландской Германии: более подробный взгляд

Автомобильная промышленность Германии — один из главных игроков: Более 770 000 человек работают в автомобильной отрасли Германии, делая ее крупнейшей отраслью по выручке в стране. По данным Федерального статистического управления, в 2023 году автомобили и их компоненты составили примерно 17% немецких экспортных поставок. Однако отрасль сталкивается с вызовами. Впервые за три десятилетия Volkswagen может быть вынужден сократить штат и закрыть заводы по operational reasons. Это может быть только началом проблем, предупреждают эксперты. В чем проблема? Обзор:

Производители автомобилей: немецкие производители борются со снижением продаж и значительными затратами на переход к электрическим силовым установкам. Это приводит к сокращению прибыли. Volkswagen сообщил о снижении прибыли на 14% в первой половине года, BMW — почти на 15%, а Mercedes-Benz — почти на 16%. Все три были вынуждены понизить свои прогнозы прибыли на год, с последними изменениями в BMW во вторник. Перспективы пессимистичны. Отрасль смотрит в будущее с большим беспокойством, согласно данным Мюнхенского института Ifo.

Заводы: в среднем, немецкие заводы Volkswagen, BMW, Mercedes и других работали с показателем более двух третей своей мощности в прошлом году, согласно данным Marklines. Вместе они могли производить 6,2 миллиона автомобилей в год. В 2023 году было произведено около 4,1 миллиона. Отрасль производит меньше автомобилей, чем раньше, признает аналитик Эрик Хайманн из Deutsche Bank Research, при этом сохраняя высокие затраты на рабочую силу. Хотя производство на 23% ниже пика, рабочая сила сократилась всего на 8%. Это делает заводы менее эффективными.

Поставщики: автопроизводители с примерно 270 000 сотрудниками (около 311 000 в 2018 году) страдают от кризиса уже давно. В конце концов, автопроизводители делают заказы на основе спроса. Согласно опросу Horvath, большинство компаний (60%) планируют умеренно сократить штат. ZF объявил, что к концу 2028 года сократит от 11 000 до 14 000 рабочих мест в Германии. Continental даже рассматривает возможность продать свой бизнес по производству автокомпонентов и разместить его на фондовой бирже.

Покупатели: хотя проблемы с материалами и поставками в основном разрешены, ассоциация немецкой автомобильной промышленности (VDA) видит растущие проблемы со спросом. "Сложная экономическая ситуация в целом влияет на поведение потребителей и приводит к слабому спросу на легковые автомобили", — говорит представитель VDA. Немецкие производители особенно страдают, поскольку в то же время на рынок выходят новые конкуренты, такие как Tesla и китайские производители, что снижает долю немецких производителей на рынке.

Местоположение: эксперты считают, что кризис в автомобильной промышленности бросает жесткий свет на слабые стороны Германии. Почти пять лет после пандемии немецкое промышленное производство все еще на 10% ниже уровня до коронавируса, согласно данным экономиста ING Карстена Брескзи. Старая бизнес-модель, основанная на дешевой энергии и легко доступных крупных рынках сбыта, больше не работает. С учетом снижения динамики в США и Китае, а также дополнительных торговых Spannungen мало надежды на сильное восстановление, основанное на экспорте.

Экспорты: в течение многих лет экспорт был основным драйвером немецкой автомобильной промышленности. По данным VDA, из 4,1 миллиона автомобилей, произведенных в Германии в 2023 году, около 3,1 миллиона, или примерно три четверти, были экспортированы. Однако предостерегает представитель VDA: "Веса на мировом рынке меняются". В то время как традиционные европейские и североамериканские рынки сокращаются, наблюдаются высокие темпы роста в Китае и Индии — рынках, которые все больше обслуживаются местными конкурентами.

В то же время немецкие производители, которые раньше насмехались над местными конкурентами, также проникают на европейский рынок. В Китае местный производитель BYD уже обогнал бренд VW по объему продаж. "Конкуренция жесткая из-за значительных инвестиций в будущие технологии", — говорит представитель VDA. "Некоторые компании делают значительные инвестиции в трансформацию, в то время как другие стремятся завоевать рынки — обе задачи enormous". Немецким производителям часто бывает труднее, чем новым игрокам, сфокусированным на электромобилях.

Будущее: согласно Немецкому институту экономических исследований (DIW), немецкие автопроизводители все еще имеют "все возможности и способности конкурировать на мировом уровне". "Чтобы этого добиться, автопроизводителям необходимо переосмыслить себя и мобилизовать свои инновационные силы, чтобы ускорить и улучшить переход к электромобильности и автономному вождению быстрее и лучше", — сказал президент DIW Марсель Фратцшер дпа. "Вера в то, что внутренний сгорание двигателя является долгосрочным решением, — опасное заблуждение". Решение в пользу электромобилей уже принято во всем мире.

Другие вызовы, с которыми сталкивается немецкая автомобильная промышленность, включают растущую конкуренцию со стороны местных производителей в традиционных рынках сбыта, таких как Китай, где BYD обогнал Volkswagen по объему продаж. Кроме того, другие страны активно инвестируют в технологию электромобилей, что оказывает давление на немецких производителей для быстрой и эффективной инновации в этой области.

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