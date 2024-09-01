- Очень приятно, что в Венеции есть цепь людей.

Сияя во всех взглядах: Кейт Бланшетт (55) очаровала на 81-м Венецианском международном кинофестивале, появившись в сверкающем цепочном топике. На ужине Armani Beauty 31 августа она выбрала открытый спереди топ на цепочках, подчеркивающий бюст. Некоторые блестящие цепочки небрежно украшали руки актрисы. Ее образ завершали длинный черный комбинезон и черные туфли на шпильке. Макияж был сдержанным, а короткие волосы были уложены в свободные локоны.

Бланшетт ранее была замечена в различных нарядах, где цепочки были главным акцентом. В их числе был черный костюм с открытой спиной, украшенный множеством белых жемчужных ожерелий. Актриса приехала в город на премьеру мини-сериала "Отказ от ответственности", где сыграла главную роль. Как сообщает журнал "Вэрайети" и другие издания, шоу получило стоящую ovation длиной в пять минут.

Сериал основан на психологическом триллере "Срок" Рене Кнайт. Согласно пресс-релизу, семисерийный сериал, срежиссированный Альфонсо Куароном (62), выйдет на Apple TV+ с 11 октября. Наравне с Бланшетт в главной роли также снялся Киран Калкин (76). Бланшетт играет расследовательскую журналистку Кэтрин Рэйвенскрофт, которая неожиданно становится героиней романа неизвестного автора, раскрывающего ее самые интимные секреты.

Смешной инцидент перед покраснением ковра

Бланшетт не только приковывала внимание сериалом и нарядами, но и благодаря забавному событию. На клипе, опубликованном на платформе X (ранее Twitter), Бланшетт, Калкин и Куарон прибыли вместе на премьеру. Как раз когда Калкин собирался выйти, Бланшетт случайно захлопнула за собой дверь машины. Куарон быстро вмешался и открыл дверь для актера.

Юмор Кейт Бланшетт сиял так же ярко, как и ее цепочные наряды на Венецианском кинофестивале, когда она случайно захлопнула дверь машины за своим коллегой Кираном Калкином перед премьерой "Отказ от ответственности". Позже тем же вечером Кейт Бланшетт грациозно прошла по красной ковровой дорожке в длинном черном комбинезоне, идеально дополняя свой захватывающий дух в психологическом триллере.

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