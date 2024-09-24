Обзор новостей дня: Просители убежища используют разные стратегии, избегая обучения искусственным интеллектом и обращаясь к историческим оружиям конфликта

👋 Добро пожаловать на Вечерние 5 вещей! Осень официально наступила, обозначая начало сезона вирусов в Соединенных Штатах. Правительство планирует бесплатно распространить дополнительные тесты на Covid-19 на дому к концу сентября, и каждая семья сможет запросить четыре набора тестов.

Вот что вы могли пропустить, пока были заняты:

5 вещей

1️⃣ Общий знаменатель: Непредвиденная футбольная игра на улице превратилась в структурированный клуб, предоставляющий критически важную поддержку для беженцев в Нью-Йорке. "Мы как семья", - сказал один из членов. "Есть уважение, любовь и понимание между нами". Узнайте больше о Футбольном клубе новоприбывших.

2️⃣ Персональные данные: Платформы социальных сетей используют пользовательское содержимое для укрепления своих систем ИИ - от селфи в Snapchat до резюме в LinkedIn. Компании утверждают, что эти данные полезны для обучения ИИ из-за их актуальности и разговорного характера. Узнайте, как ограничить обмен данными.

3️⃣ День сурка: Во время президентских выборов 1992 года известный телевизионный ситком спровоцировал национальную дискуссию о "ценностях семьи". Вперед к 2024 году, и мы видим схожесть этой ситуации в текущей кампании.

4️⃣ Военные реликвии: Исследователи используют тысячи костей и сотни оружий для воссоздания событий на самой старой битве в Европе, которая насчитывает 3250 лет. Находки включают мечи, деревянные дубинки и наконечники стрел - некоторые все еще застрявшие в останках павших бойцов.

5️⃣ Роль обмена: Тед Пурдом не любил языки и провалил испанский в школе, но в итоге он изучал испанский в Испании и теперь владеет центром обучения языкам сам.

Смотрите это

🐃 Бегство быков: В течение нескольких часов восемь быков смогли избежать захвата после побега с родео в Массачусетсе. В конце концов, они были загнаны в загоне.

Главные заголовки

• Тяжелые потери: Почти 300 человек погибли в результате последних израильских ударов по Хезболле в Ливане• Обвиняемый в якобы покушении на Трампа оставил подробный план, согласно обвинителям• Меланья Трамп была вознаграждена за участие в политическом мероприятии, но источник крупной выплаты остается неясным

Посмотрите на это

🐧 Гигантский младенец: Несмотря на свой нежный возраст 9 месяцев, Песто, король пингвин, уже больше своих взрослых опекунов. Его опекуны в австралийском аквариуме ласково называют его "вонючим, пернатым, хромающим механизмом".

3%

🚓 Ученые оценивают, что уровень насильственных преступлений в США снизился примерно на 3% в прошлом году, в том числе резкое снижение убийств, на основе свежих данных ФБР.

Что в тренде

🧑‍⚖️ Юридический спор: Карты против человечности подали в суд на SpaceX, утверждая, что деятельность SpaceX на их земле в Техасе является незаконным проникновением. Создатели популярной карточной игры требуют 15 миллионов долларов в качестве компенсации.

Вопрос викторины

☀️ Какая страна является домом для самой старой пустыни планеты?A. ЕгипетB. НамибияC. АлжирD. Ливия⬇️ Узнайте ответ ниже.

Ваше здоровье

🦠 Здоровые опасения: Ранее распространенная инфекция, которая может привести к параличу, переживает возрождение, непропорционально затрагивая детей. Узнайте, что должны знать родители.

Хорошие вибрации

😎 Мы любим заканчивать вещи на высокой ноте: Восемь новых смайликов скоро появятся на вашем смартфоне, в том числе один, изображающий уставшее лицо с опухшими глазами. Узнайте больше.

До завтра.👋

Ответ на вопрос викторины:

B. Намибия является домом для Соссусвлей в национальном парке Намиб-Науклуфт, который считается самой старой пустыней в мире, с возрастом около 80 миллионов лет.📧 Подпишитесь на все новостные рассылки CNN.**

Вечерние 5 вещей производятся CNN Тришией Эскобедо, Меган Прайс и Кимберли Ричардсон.

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