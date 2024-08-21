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Обычно люди тратят около $31 в месяц на цифровые и компьютерные игры.

 and  Michael Bootcampf
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Обычно люди тратят около $31 в месяц на цифровые и компьютерные игры.

Эксперты в области видеоигр становятся более щедрыми в отношении своего хобби. Согласно исследованию, проведенному Bitkom перед выставкой Gamescom в Кёльне, заядлые игроки в среднем тратят около 31 евро в месяц на цифровые и компьютерные игры, не считая оборудования, такого как компьютеры, консоли или смартфоны. Это на 5 евро больше, чем в прошлом году, и на 8 евро больше, чем в позапрошлом году, согласно заявлению Bitkom в среду.

Эти расходы не ограничиваются покупкой игр в физических магазинах или загрузкой их с платформ, но также включают внутриигровые покупки, такие как усиление оборудования. Два года назад 37% людей занимались такими покупками, но теперь почти половина (48%) делали это в течение последнего года.

Играть, независимо от того, на смартфонах, планшетах или классических консолях, является обычным занятием, согласно Bitkom. Примерно половина немцев в возрасте 16 лет и старше (53%) время от времени играют в видео- или компьютерные игры, при этом 90% людей в возрасте от 16 до 29 лет участвуют в этом. Смартфон является самым популярным гаджетом для этой цели.

"Мир игр больше не является исключительной прерогативой детей и молодых людей", - сказал Флориан Байер, эксперт из Bitkom. "Для многих игры служат целям, выходящими за рамки простого развлечения - они предлагают увлекательное введение в технологию, открытие новых измерений и возможность общения с друзьями".

Исследование, проведенное цифровой ассоциацией, включало 1205 человек в возрасте 16 лет и старше, в том числе 638 игроков. Bitkom считает опрос в целом репрезентативным.

Однако федеральный commissioner по наркотикам Буркхард Блиенерт также подчеркнул потенциальные опасности чрезмерного использования интернета, видеоигр и смартфонов, особенно для молодых людей и молодых взрослых. Чрезмерное использование цифровых медиа "может привести к психологическим проблемам, таким как потеря контроля, внутреннее беспокойство или повышенная возбудимость", было отмечено.

Несмотря на увеличение расходов на цифровые и компьютерные игры, некоторые игроки выбирают сокращение других расходов, чтобы поддерживать свой бюджет на игры. Рост внутриигровых покупок, таких как усиление оборудования, указывает на то, что сокращение расходов внутри самой игры становится популярной стратегией для многих геймеров.

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