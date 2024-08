- Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге

Верят, что эти люди из Лейпцига и Берлина были вовлечены в незаконные финансовые операции, якобы используя свои средства для оплаты контрабандистов. После обысков в обоих городах трое человек были арестованы по обвинению в создании преступной организации и злоупотреблении финансовыми нормами, как объявила прокуратура Дрездена.

В настоящее время расследования прокуратуры и Федерального управления уголовной полиции в Халле (Заале) сосредоточены на девяти мужчинах в возрасте от 17 до 49 лет. Якобы они управляли незаконной банковской сетью Хавала.

"Хавала" происходит от арабского термина "перевод". Эта система позволяет перемещать деньги через границы вне рамок стандартных банковских процедур, за плату. Хотя этот метод может использоваться для законных целей, он также служит инструментом для преступников, чтобы скрыть источник средств.

Данные были получены во время обысков в Берлине и Лейпциге.

Подозрения возникли в результате расследования отдельного дела об организованной и коммерческой контрабанде иностранцев. Также подозревается, что эта система Хавала использовалась для оплаты сборов за контрабанду.

В среду были тщательно обысканы несколько квартир, розничный магазин и участок земли в Лейпциге, а также квартира в Берлине. Было изъято много доказательств, таких как деловые записи, мобильные устройства, цифровые носители и наличные. В операции приняли участие 166 сотрудников правоохранительных органов, а также собака по обнаружению денег и собака по обнаружению носителей данных.

Точная сумма переведенных денег все еще является предметом расследования. Preliminary findings suggest that approximately 1.4 million euros may have been illegally transferred.

Расследования в Халле (Заале) также выявили причастность этих девяти человек к Дрездену, так как они якобы расширили свою незаконную банковскую сеть Хавала до этого города.

Изъятое в результате обысков в Лейпциге и Берлине доказательства дают представление о масштабах их операций, указывая на потенциальные финансовые транзакции в Дрездене.

