Обвинение в сексуальном насилии выдвинуто против музыканта Гарта Брукса

Известный исполнитель кантри Гэри Брукс якобы был изнасилован бывшим сотрудником; отрицает обвинения, подает в суд

Звезда кантри-музыки Гэри Брукс находится под пристальным вниманием из-за обвинений в сексуальном насилии со стороны бывшего сотрудника, который работал его визажистом и парикмахером в течение многих лет. Иск был подан в Верховный суд Лос-Анджелеса в четверг, анонимный истец, известный как "Джейн Доу", чтобы защитить свою конфиденциальность. Истцы утверждают, что инцидент произошел в 2019 году в отеле в Лос-Анджелесе. Согласно британскому информационному агентству Sky News, Джейн Доу летела в Лос-Анджелес на частном самолете Брукса и утверждала, что он забронировал люкс, где она якобы была изнасилована, и ожидал, что она будет укладывать его волосы и макияж после этого.

Адвокат Дуглас Х. Вигдор похвалил свою клиентку за храбрость, подавшую в суд на музыкального исполнителя.

Контратака Брукса: "Беспочвенные обвинения"

До подачи иска Брукс подал иск против истца, проживающего в Миссисипи, в сентябре. Согласно иску, Брукс обвиняет истца в попытке шантажа и клеветы, утверждая, что она потребовала миллионы долларов, чтобы не подавать в суд.

Вечером в четверг Брукс сделал заявление для журнала People, отрицая все обвинения. "В течение последних двух месяцев я столкнулся с серией угроз, ложных утверждений и грустных историй о моем будущем, если я не заплачу миллионы, чтобы остаться в тишине", - заявил Брукс. "Это вызвало чувство, что меня держат под прицелом".

Он отказался признавать вину. "Какой бы суммой это ни было, выплата денег за молчание все равно будет означать признание ужасных действий, которые один человек не должен причинять другому", - продолжил его заявление. "Мы подали иск против нее почти месяц назад, чтобы бороться с шантажом и клеветой. В иске мы решили остаться анонимными, чтобы защитить семьи обеих сторон". Брукс известен только как Джон Доу в иске.

Став знаменитым в 90-х, Брукс прославился своим уникальным смешением кантри-музыки с поп- и рок-элементами. К его знаковым альбомам относятся "Ропин' Вайнд" и "Чейс". Рассматривается как один из самых успешных американских музыкантов, Брукс женился на другой звезде кантри-музыки Трише Йеарвуд в 2005 году, и у них трое детей.

Обвинения против Гэри Брукса потрясли мир развлечений, и индустрия развлечений внимательно следит за развитием судебного процесса.

В свете обвинений на недавних концертах и выступлениях Брукса была усилена охрана, чтобы развлечения для его поклонников оставались безмятежными.

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