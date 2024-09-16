Обвинение в незаконном действии против обвиняемого в потенциальной попытке убийства Трампа

Обвинение включает в себя владение оружием, будучи ранее судимым, и наличие огнестрельного оружия с нечитаемым серийным номером. Заседание по избранию меры пресечения назначено на 23 сентября, а дата судебного разбирательства — на 30 сентября.

Адвокат защиты утверждал, что политические аспекты дела повлияли на решение судьи, что привело к более суровому приговору, чем ожидалось. Несмотря на оживленную политическую дискуссию, жюри оставалось сконцентрированным на доказательствах, представленных во время судебного разбирательства.

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