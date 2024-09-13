Обвинение в Джорджии против Трампа отклонено.

В судебной драме, развернувшейся вокруг Дональда Трампа и его сообщников по обвинению в подтасовке выборов в Джорджии, судья Скотт МакЭфи принял решение об отказе в трех пунктах обвинения. Два из них были направлены лично против Трампа, оставив ему восемь пунктов обвинения.

Судья Скотт МакЭфи не стал отказывать во всем обвинении, которое обвиняет Трампа и его сподвижников в различных правонарушениях, в том числе в "преступном сговоре", термин, используемый для описания организованной преступной деятельности. Республиканский политик обвиняется в попытке перевернуть свое поражение на выборах 2020 года демократу Джо Байдену и превратить его в победу в штате Джорджия.

Во время телефонного разговора с избирательной комиссией штата Трамп якобы призывал их найти необходимые 11 780 голосов для победы. Это привело к аресту Трампа в Атланте летом, что стало уникальным событием в истории США для бывшего главнокомандующего.

Возникают вопросы о ведущем прокуроре Джорджии

Однако ведущий прокурор Джорджии Фани Уиллис подверглась критике после того, как стало известно, что она была романтически связана с одним из следователей, назначенных на дело. Юристы Трампа потребовали ее отстранения от процесса. Это раскрытие также способствовало отсрочке начала первоначально запланированного на 5 августа суда без определенной новой даты.

До этого скандала Трамп уже был осужден в Нью-Йорке за предоставление денег для молчания взрослой киноактрисе Сторми Дэньелс. Это сделало его первым бывшим президентом США, получившим уголовное обвинение. Трамп также в настоящее время сталкивается с федеральными обвинениями, связанными с заговором на выборах.

Другие следователи по делу взяли на себя ответственность от спорного прокурора, гарантируя отсутствие предвзятости в процессе против Трампа и его сообщников. Другая команда юристов твердо намерена продолжать работу с оставшимися пунктами обвинения, стремясь к справедливому и непредвзятому суду.

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