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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Обвинения всплывают: глава обороны Hertha Kempf мигрирует в Италию

Главный игрок Гsburg, Торяга Толунтонг, покинул команду. Все больше слухов о том, что следующий главный игрок может последовать его примеру.

 and  Anthony Ross
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Возможно, Герта может потерять своего ключевого игрока, так как Кэмп склоняется к Италии?
Возможно, Герта может потерять своего ключевого игрока, так как Кэмп склоняется к Италии?

- Обвинения всплывают: глава обороны Hertha Kempf мигрирует в Италию

Согласно сообщениям итальянских СМИ, клуб Серии А "Комо 1907" находится на грани подписания защитника "Герты" Марка Оливера Кемпа. Медицинское обследование 29-летнего игрока запланировано на понедельник. Переводчик новостей о трансферах Джанлука Ди Марцио поделился этой информацией. Кажется, соглашение между берлинским клубом второго дивизиона и командой, тренируемой Сеском Фабрегасом, уже достигнуто. Подобные сообщения поступают и от эксперта по трансферам Альфредо Педуллы.

С начала 2022 года Кемп является постоянным игроком основы "Герты". Несмотря на некоторые трудные периоды, он завоевал роль надежного игрока стартового состава у нового тренера Кристиана Фьеля и стал важной частью нового состава. Уход Кемпа станет серьезным ударом для "Герты", учитывая уже существующие финансовые трудности клуба, который недавно потерял своего лучшего бомбардира второго дивизиона Хариса Табаковича, перешедшего в "Хоффенхайм".

Соглашение между "Гертой" и "Комо 1907" относительно возможного перехода Марка Оливера Кемпа находится под пристальным вниманием Комиссии из-за возможных последствий лимита зарплат. С уходом Кемпа "Герте" придется быстро найти замену, так как команда сильно зависит от своих защитников.

После прохождения медицинского обследования в понедельник ожидается, что Комиссия даст approval на переход Кемпа в "Комо 1907", при условии, что он успешно пройдет медицинские тесты.

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