- Обвинения в жестоком обращении окружают молодого танцовщика-чудо

Из-за обвинений в физическом насилии над несколькими своими воспитанниками по фигурному катанию национальный тренер юниорской команды по фигурному катанию Стефано Карузо предстанет перед судом в Берлине. Карузо, 37 лет, обвиняется в семи предполагаемых инцидентах между июлем 2018 и октябрем 2020 года. Вменяемые ему обвинения включают жестокое обращение с зависимыми и умышленное причинение телесных повреждений. Карузо якобы верил в "воспитание" своих воспитанников. Он опроверг обвинения, заявляя, что никогда не причинял вреда детям. Он посчитал обвинения актом мести.

Предполагаемые инциденты произошли во время тренировок в Берлине-Хохеншёнхаузен и во время тренировочной поездки в Польшу. Трое мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет во время инцидентов указаны в качестве жертв в деле. Один 10-летний мальчик якобы был несколько раз протащен по льду за ноги, что причинило ему боль и травму головы. В другом инциденте обвиняемый якобы протащил этого мальчика по тартановому покрытию во время беговой тренировки, что привело к ссадинам.

В августе 2020 года тренер якобы крутил уши 12-летнему фигуристу, пока тот не заплакал от боли. К предполагаемым инцидентам также относятся удар по голове мальчика, болезненное сжимание рук более 45 раз, толчки во время беговой тренировки и укус уха 11-летнего ребенка.

Он "усиленно преувеличивал и преувеличивал события"

Национальный тренер юниоров заявил, что всегда ставил на первое место интересы детей, в том числе их социальное развитие. Обвинения появились после его решения работать исключительно с национальными командами. "Трое мальчиков, упомянутых в деле, не входили в их число", - сказал тренер, который когда-то был успешным фигуристом и участвовал в Олимпиаде. Он принял это решение из-за проблем с выставлением счетов в Берлине. После этого "все было усиленно преувеличено и преувеличено".

Так, он якобы вытащил ребенка с льда "только ради развлечения". Во время упражнения "самолет" он держал воспитанников за руку и ногу - "они скользят всего над льдом, детям это нравится", - сказал тренер. Было также телесное контактное в упражнениях на подъем. Уши иногда играючи трепали - "нежно и ненадолго".

По словам тренера, который продолжает работать, обвинения привели к внутреннему расследованию. В результате процедур он теперь обеспечивает "меньшее количество контактов, которые могут быть неправильно истолкованы", сказал Карузо. Рассмотрение дела в районном суде Тиргартен продолжится с первыми свидетелями 9 сентября.

Несмотря на утверждения Карузо о приоритете интересов его воспитанников и его защиту некоторых действий как веселых или приятных, суду теперь предстоит решить, совместимы ли эти действия с принципами справедливости и законами о защите детей. Продолжение работы Карузо во время расследования поднимает вопросы о реакции системы правосудия на обвинения в насилии.

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