- Обвинения в убийстве подростков после нападения на киоск

Около двух с половиной месяцев после смертельного нападения на 30-летнего мужчину возле киоска в Падерборне прокуратура предъявила обвинения двум подозреваемым. 16-летний и 18-летний подозреваются в соучастии в убийстве, как сообщила прокуратура. На основании показаний свидетелей и видеозаписей, оба были вовлечены в драку 1 мая. Они сдались полиции после общественного призыва.

Также велось следствие против третьего подозреваемого, но против него дело было закрыто, так как он не был причастен к преступлению. "Из-за жестокого исполнения преступления, как описано свидетелями и частично зафиксировано на видео, прокуратура в обвинительном заключении считает, что подозреваемые действовали с умыслом убить", - говорится в заявлении.

Подозреваемые находятся под стражей

Ранее сообщалось, что 18-летнему подозреваемому 18 лет, а 16-летнему - 16 лет. Оба находятся под стражей и, по словам прокурора Кая Уве Вашкейса, не комментируют предъявленные им обвинения.

Жертва, 30-летний мужчина, сначала получила тяжелые травмы от ударов, а затем от ударов ногами по голове и later died from his injuries. Удары ногами были нанесены, когда он уже находился на земле.

18-летнему подозреваемому также предъявлены обвинения в опасном телесном повреждении на территории города Падерборн, которые также рассматриваются, сообщила прокуратура. Решение по этому вопросу будет принято окружным судом в Падерборне.

Два подозреваемых, которые сдались полиции после общественного призыва, в настоящее время находятся под стражей. Полиция также содержит под стражей третьего подозреваемого из-за его участия в расследовании.

Читайте также: