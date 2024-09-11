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Обвинения в принуждении: футболист обвиняет Китай в вымогательской тактике

 and  James Williams
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Джун Хо Сон представлял сборную Южной Кореи на чемпионатe мира по футболу 2022 года, соперничая с...
Джун Хо Сон представлял сборную Южной Кореи на чемпионатe мира по футболу 2022 года, соперничая с Нельмаром и Бразилией.

Обвинения в принуждении: футболист обвиняет Китай в вымогательской тактике

После задержания в Китае по подозрению в подтасовке результатов матчей и лишения права играть в футбол на всю жизнь южнокорейский футболист Чун-Хо Сон выдвинул серьезные обвинения. Он утверждает, что китайские власти вырвали у него признание под давлением, опасаясь за безопасность его семьи.

В начале прошлого года Сон попал в центр скандала, когда Китайская футбольная ассоциация (КФА) обвинила его в подтасовке результатов матчей и взяточничестве. Во время выступлений за "Шаньдун Тайшан" в китайской Суперлиге Сон был арестован. Недавно футболист, вместе с 42 другими, был пожизненно отстранен от футбола из-за обвинений в подтасовке результатов матчей и ставках на спорт в китайском футболе.

Говоря с прессой со слезами на глазах, Сон описал свой арест как "неожиданный шок". Он заявил, что китайская полиция предъявила ему необоснованные обвинения, угрожая арестовать его жену и заключить ее под стражу вместе с ним, если он не признается.

"Я клянусь, что я невиновен", - заявил Сон, но он почувствовал необходимость признаться из-за беспокойства за благополучие своей семьи.

Представитель Сона считает, что он может избежать наказания от ФИФА, так как Китай еще не представил доказательств неправомерных действий. ФИФА пока не ответила на запрос комментариев по этому вопросу. Под руководством президента Си Цзиньпина Пекин усилил борьбу с коррупцией в китайском спорте, особенно в футболе, что привело к заключению под стражу многих влиятельных фигур.

Сон вернулся в Южную Корею в этом году и сейчас играет за "Сувон" в первом дивизионе. Он представлял Южную Корею в трех матчах на чемпионате мира по футболу 2022 года.

Несмотря на пожизненный запрет на футбол в Китае, Чун-Хо Сон продолжает играть в первом дивизионе Южной Кореи за "Сувон". Более того, он имел возможность представлять Южную Корею в трех матчах на чемпионате мира по футболу 2022 года.

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