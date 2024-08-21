Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие

Обвинения в нечестности в отношении сотрудников Бременской администрации социальных услуг

Двум сотрудникам Службы социальных служб Бременского офиса предъявлены обвинения в подделке документов для несуществующих лиц. Возбужденные против них обвинения имеют серьезные последствия, так как связаны с крупной суммой денег.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Два сотрудника администрации социальных служб Бремена якобы перевели средства агентства на свои...
Два сотрудника администрации социальных служб Бремена якобы перевели средства агентства на свои личные банковские счета.

- Обвинения в нечестности в отношении сотрудников Бременской администрации социальных услуг

Двое сотрудников отдела социальной помощи в Бремене находятся под пристальным вниманием из-за возможного перевода общественных средств на свои частные счета в течение примерно двух с половиной лет. Орган правопорядка расследует предполагаемых нарушителей, мужчину и женщину, как сообщил представитель следственного органа. Есть третий человек, который находится под следствием, не связанный с офисом, и его проверяют на предмет мошеннических действий. Предварительные расследования указывают на потерю примерно 418 000 евро. Первоначальные сообщения об обвинении поступили от "Газеты Везер".

Предполагается, что подозреваемые создавали фиктивные записи о несуществующих лицах, в которые затем переводили средства. По данным органа правопорядка, средства, в отношении которых ведется расследование, являются выплатами, которые отдел социальной помощи делает одиноким родителям, когда другой родитель не выполняет свои финансовые обязательства.

Мошенничество было выявлено в результате внутренних аудитов офиса. Офис затем подал жалобу на сотрудника и его коллегу. Правоохранительные органы провели обыски, как подтвердил представитель органа правопорядка. "Расследование продолжается". Как сообщает "Газета Везер", двоих человек сразу же уволили.

Сообщение "Газеты Везер" упоминает, что расследование охватывает не только двоих сотрудников отдела социальной помощи, но и "другого" человека, которого проверяют на предмет аналогичных мошеннических действий. Несмотря на увольнение, предполагаемое нецелевое использование средств выходит за рамки двоих сотрудников и подрывает целостность всей системы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Курту Кромеру вручили награду за его преданность признанию наличия депрессии.
Федеральные земли Германии

Курту Кромеру вручили награду за его преданность признанию наличия депрессии.

Юморист из Берлина открыто поделился своей личной борьбой с проблемами психического здоровья. Сейчас он продвигает снижение стигмы в отношении психических расстройств и был признан Фондом Роберта Эなみ за свои усилия.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Восстановление сетей Vodafone: Тысячи пользователей восстановили соединение (Архивное изображение)
Федеральные земли Германии

Прерывание службы Vodafone исправлено, что повлияло на многих пользователей.

Проблема с мобильным провайдером Vodafone решена. Многие абоненты в Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании испытывали сотовую связь. В чем причина?

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Китай и Россия рассматривают возможность расширенного сотрудничества в области энергетических...
Политика

Китай и Россия рассмотрели вопрос о укреплении сотрудничества в области энергетики.

Китай и Россия рассмотрели вопрос о укреплении сотрудничества в области энергетики. Во время визита в Москву премьера Китая Ли Цянь обсуждение сосредоточилось на укреплении сотрудничества в энергетическом секторе. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Россия в настоящее время является крупнейшим поставщиком нефти для Китая. "Мы стремимся лидировать в поставках

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии
Политика

Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии

Грегор Петер Шмитц изучает публикацию на этой неделе, сосредоточившись на Бьёрне Хёке и предстоящем опросе Forsa, предсказывающем результаты предстоящих выборов в ландам

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно