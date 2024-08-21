- Обвинения в нечестности в отношении сотрудников Бременской администрации социальных услуг

Двое сотрудников отдела социальной помощи в Бремене находятся под пристальным вниманием из-за возможного перевода общественных средств на свои частные счета в течение примерно двух с половиной лет. Орган правопорядка расследует предполагаемых нарушителей, мужчину и женщину, как сообщил представитель следственного органа. Есть третий человек, который находится под следствием, не связанный с офисом, и его проверяют на предмет мошеннических действий. Предварительные расследования указывают на потерю примерно 418 000 евро. Первоначальные сообщения об обвинении поступили от "Газеты Везер".

Предполагается, что подозреваемые создавали фиктивные записи о несуществующих лицах, в которые затем переводили средства. По данным органа правопорядка, средства, в отношении которых ведется расследование, являются выплатами, которые отдел социальной помощи делает одиноким родителям, когда другой родитель не выполняет свои финансовые обязательства.

Мошенничество было выявлено в результате внутренних аудитов офиса. Офис затем подал жалобу на сотрудника и его коллегу. Правоохранительные органы провели обыски, как подтвердил представитель органа правопорядка. "Расследование продолжается". Как сообщает "Газета Везер", двоих человек сразу же уволили.

Сообщение "Газеты Везер" упоминает, что расследование охватывает не только двоих сотрудников отдела социальной помощи, но и "другого" человека, которого проверяют на предмет аналогичных мошеннических действий. Несмотря на увольнение, предполагаемое нецелевое использование средств выходит за рамки двоих сотрудников и подрывает целостность всей системы.

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