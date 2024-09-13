Обвинения в мошенничестве на выборах в Саксонии набирают обороты

Вслед за выборами в ландтаг Саксонии появились признаки фальсификации бюллетеней в пользу экстремистской партии "Свободные саксонцы". Расследование на дому у 44-летнего мужчины в Дрездене укрепило подозрения прокуратуры. Манипуляции не повлияли на распределение мест в ландтаге.

Вечером Государственная уголовная полиция и Генеральная прокуратура Дрездена сообщили, что они провели обыски из-за обвинений в фальсификации выборов. Во время обыска в Лангбрюке они изъяли потенциальные доказательства, которые еще больше укрепили их дело против мужчины, согласно данным властей.

Сначала следователи обнаружили 126 измененных бюллетеней, из которых 111 были в избирательных округах Дрездена, 14 в Радеберге и один в Дohnе. Все манипуляции были в пользу ультраправой партии "Свободные саксонцы".

Непосредственно после выборов Генеральная прокуратура сообщила, что бюллетени показали признаки фальсификации. Крестики были закрыты, а новые были нарисованы для ультраправых партий. Неправильности были первоначально обнаружены во время подсчета голосов в Дрездене в день выборов, когда город подал жалобу. Позже были найдены дополнительные случаи в Радеберге. Несмотря на то, что эти бюллетени были признаны недействительными, они не повлияли на распределение мест в ландтаге, согласно заявлению окружного избирательного комитета Дрездена.

Следователи также обнаружили манипуляции во время муниципальных выборов 9 июня в Дрездене-Лангбрюке. В этих округах было изменено в общей сложности 154 бюллетеня по почте.

Несмотря на обнаруженные фальсифицированные бюллетени после выборов, Государственный избирательный комитет подтвердил окончательный и официальный результат выборов в ландтаг. ХДС получила 41 место, АФД - 40, BSW - 15, СДПГ - 10 мест, "Зеленые" - 7, "Левые" - 6. "Свободные избиратели" были представлены одним мандатом.

Генеральная прокуратура передала дело в Комиссию, поскольку предполагаемая фальсификация выборов охватывает несколько округов по всей Саксонии. В результате Комиссия начала всестороннее расследование избирательного процесса и потенциальную роль различных политических партий.

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