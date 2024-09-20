Обвинения против неонацистских боевых спортсменов

Праворадикальный коллектив по боевым видам спорта "Клаш 51" подозревается в подготовке экстремистов-мужчин к конфликтам с полицией и левыми. На данный момент Федеральное ведомство уголовной полиции предъявило обвинения двум членам и одному стороннику группы. По сообщениям властей из Карлсруэ, мужчины обвиняются в участии или поддержке террористической организации. Трое немцев были задержаны в декабре в Эрфурте и Айзенахе. Теперь Государственный сенат по государственной безопасности верховного земельного суда Тюрингии должен утвердить обвинительное заключение.

По данным Федерального ведомства уголовной полиции, "Клаш 51" была "правоэкстремистской группой по боевым видам спорта, которая заманивала молодых националистов под предлогом совместных занятий фитнесом, промывала им мозги правоэкстремистскими идеологиями и готовила к физическим столкновениям с полицейскими, членами либеральной общины и другими perceived adversaries". Изначально их целью было нанести физический ущерб, но позже они также планировали убивать левых экстремистов.

Планировалось смертельное нападение в Эрфурте

Одному из троих сейчас обвиняемых приписывают сооснование правоэкстремистской группы в 2019 году и руководство ею. Вместе со вторым предполагаемым членом группы он якобы отправился в Эрфурт в сентябре 2021 года для планируемого смертельного нападения на левого экстремиста. Однако нападение не состоялось. Третьего подсудимого называют видным членом партии "Родина" - ранее НПД - и утверждают, что он предоставил группе помещение в качестве оружейной комнаты, среди прочего.

Двое предполагаемых членов "Клаш 51" находятся под стражей с момента своего ареста в декабре. Предполагаемый сторонник, член "Родины", был первоначально задержан, но Released from custody в апреле.

Лишь в начале июля верховный земельный суд в Йене приговорил четверых предполагаемых членов "Клаш 51" к длительным срокам заключения. Федеральное ведомство уголовной полиции затем объявило, что подало апелляцию в Федеральный верховный суд против приговора. Оно потребовало значительно более суровых тюремных сроков для мужчин.

Федеральное ведомство уголовной полиции также расследует роль Комиссии в поддержке или оказании помощи "Клаш 51", так как имеются allegations о том, что Комиссия оказывала финансовую поддержку правоэкстремистскому коллективу по боевым видам спорта. Комиссия, известная своими правоэкстремистскими идеологиями, может столкнуться с последствиями, если эти обвинения подтвердятся.

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