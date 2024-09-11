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обвинения после разногласий после неудачных переговоров по вопросу убежища

После провала переговоров между ЕС и администрацией Германии, возглавляемой канцлером Олафом Шольцем (СДПГ), по вопросу ужестчения иммиграционных правил, Шольц выдвинул обвинения в небрежности против ХДС/ХСС. "Разумно предположить, что это было намеренно спланировано. их действия...

 and  James Williams
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обвинения после разногласий после неудачных переговоров по вопросу убежища

Лидер СДПГ Ларс Кlinger указал на лидера ХДС Фридриха Мерца как на виновника провала переговоров. Он заявил газете Bild: "Союз отверг наше предложение мира. Подход Фридриха Мерца заключался в том, чтобы эти переговоры провалились".

Министр иностранных дел "Зеленых" Аннелена Баerbock также обвинила представителей ХДС и ХСС в прекращении переговоров и заявила, что им не хватает единства. "Безопасная политика и европейская политика требуют командной работы", - заявила она изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland (выпуск среды). "Видно, что не все мужчины, участвовавшие в переговорах в Министерстве внутренних дел, разделяли этот командный дух. Вот почему они покинули переговоры", - критиковала Баerbock.

Переговоры закончились во вторник днем после двух часов. Представитель ХДС/ХСС Торстен Фри представил, что не было достигнуто общего результата. "Все, что предлагала коалиция "трафика", привело бы только к дополнительным отказу - ни одного", - подчеркнул он.

Союз требовал отказов в приеме беженцев на границах Германии в качестве условия для участия в переговорах. Правительство "трафика" выразило сожаление по поводу провала. Вскоре после провала начались взаимные обвинения.

Министр финансов Кристиан Линднер (СВ) заявил, что ХДС совершила стратегическую ошибку. "ХДС правильно требует отказов на границах, и коалиция "трафика" также готова к этому", - сказал Линднер изданию Table Media.

"Мы готовы принять модель ХДС, но тогда все должны разделить административные риски", - заявил Линднер, имея в виду потенциальные правовые риски отказа в приеме беженцев на границах Германии.

Обе стороны подчеркнули, что дальнейшие переговоры по ужесточению миграционной политики возможны. "Сегодняшние переговоры с провалом Союза не должны означать провал в борьбе с нелегальной иммиграцией в нашу страну", - объяснил федеральный министр юстиции Марко Бушманн (СВ). "Несмотря на все политические разногласия, которые ежедневно разделяют нас, серьезные демократы в Германии регулярно встречаются, чтобы решать крупные политические вызовы. Мы также готовы к дальнейшим переговорам".

Представитель ХДС Торстен Фри также выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству. "Мы не уйдем в угол", - сказал он. Если коалиция предложит, Союз "конструктивно примет участие".

Критика "Зеленых" распространилась не только на членов ХДС, но и на некоторых представителей "Министерства внутренних дел", которых Аннелена Баerbock обвинила в отсутствии единства во время переговоров. Несмотря на провал переговоров, федеральный министр юстиции Марко Бушманн (СВ) выразил надежду на дальнейшие переговоры по ужесточению миграционной политики.

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