Уголовное дело об инциденте с летальным исходом при вооруженном ограблении - Обвиняют в наркотиках и краже мужчин

35-летний подозреваемый, находящийся под следствием, утверждает, что использовал приложение для знакомств, чтобы связаться с другими мужчинами, после чего подсыпал им вещества для наркотического опьянения в их личных квартирах с целью кражи. Один из этих людей, к сожалению, скончался. Подозреваемый предстанет перед Берлинским районным судом, и его процесс начнется в четверг в 9:15. Два случая из ноября 2023 года находятся под следствием.

В другом случае 52-летний человек, предположительно, был подсыпан наркотиками, будучи уже под действием алкоголя. Эти запрещенные вещества спровоцировали смертельный сердечный приступ. Подозреваемый обвиняется в краже как минимум 1000 евро, дорогого часового механизма и других ценных вещей. Ему предъявлены обвинения в разбое и краже, повлекшей смерть. Процесс запланирован на семь дней.

Происшествие с 35-летним расследуется как кража, сексуальное насилие под действием наркотиков и непредумышленное убийство в результате использования веществ для наркотического опьянения. Кроме того, возрастающая распространенность подобной преступной деятельности с использованием приложений для знакомств вызывает обеспокоенность среди правоохранительных органов.

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